Жителям Старого Оскола объяснили, на что пойдут их деньги с повышения тарифа на воду

Напомним, что в Белгороде тариф на воду повысили с 26 декабря 2019 года. Плату обещали поднять ещё с 1 декабря, но комиссия по тарифам и ценам не успела вовремя подготовить соответствующее распоряжение. При этом, по словам главы депфина Владимира Боровика, даже с новыми тарифами областной центр себя не окупит.