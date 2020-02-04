Жителям Старого Оскола объяснили, на что пойдут их деньги с повышения тарифа на воду

Posted 4 февраля 2020, 13:28
Published 4 февраля 2020, 13:28
Modified 1 декабря 2024, 07:12
Updated 1 декабря 2024, 07:12
В Старом Осколе, как и в целом в Белгородской области, с января повысили тарифы на водоснабжение и водоотведение – до 25 рублей за кубометр. Эта мера, по словам гендиректора Старооскольского водоканала, была необходима из-за не обновлявшегося долгое время оборудования.
Ситуация на предприятии постепенно улучшается, но сложности остаются. Зарплата сотрудников растёт медленно – в прошлом году она составляла 18 тыс. рублей, что ниже рекомендованного правительством уровня.
Городским очистным сооружениям давно необходима реконструкция – люди часто жалуются на неприятный запах. Деньги на работы планируют получить путём участия в федеральной программе и из средств областного и местного бюджетов, сообщил замглавы администрации округа по ЖКХ Игорь Щепин.
Если субсидии поступят, реконструкцию обещают начать уже в первом полугодии. План по усовершенствованию системы очистных сооружений уже готов. Реконструкция позволит в 2020−2021 гг. повысить качество воды и избавиться от неприятного запаха.
Дополнительные деньги с повышения тарифов же, по словам главы Старооскольского водоканала, направят на текущие хозяйственные нужды, в том числе на обслуживание и эксплуатацию сетей в районах ИЖС. В конце 2019 года их передали на баланс города – всего 83,6 км сетей.
Пообещал Сергей Гераймович и повысить зарплату сотрудникам Водоканала – до 21 тыс. рублей в месяц в среднем, сообщает «Оскольский край».
Напомним, что в Белгороде тариф на воду повысили с 26 декабря 2019 года. Плату обещали поднять ещё с 1 декабря, но комиссия по тарифам и ценам не успела вовремя подготовить соответствующее распоряжение. При этом, по словам главы депфина Владимира Боровика, даже с новыми тарифами областной центр себя не окупит.