Сильный снег и ветер надвигаются на Белгородскую область

Posted 4 февраля 2020, 12:20
Published 4 февраля 2020, 12:20
Modified 20 августа 2024, 03:47
Updated 20 августа 2024, 03:47
В среду в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдёт небольшой снег, туман. Днём в отдельных районах снег усилится, местами ожидается мокрый снег и его налипание.
Ночью ветер переменных направлений, днём он будет дуть со скоростью 6−11 м/с, порывы могут достигать 17 м/с. Ночью столбик термометра остановится на отметке -6…-1 ºС. Днём температура составит -2…+3 ºС.
В Белгороде ночью ожидается -4…-2 ºС ночью и -1…+1 ºС днём, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Ранее синоптики обещали заметное похолодание в Белгородской области уже с 5 февраля. Хотя январь преимущественно был «плюсовым» – специалисты объясняли это вхождением региона в зону аномального тепла.
О происшествиях сообщайте по номеру 112 или телефону доверия областного управления МЧС 39-99-99.