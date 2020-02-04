Дважды лишённого прав белгородца приговорили к колонии за пьяное вождение

Posted 4 февраля 2020, 11:06
Published 4 февраля 2020, 11:06
Modified 20 августа 2024, 03:47
Updated 20 августа 2024, 03:47
В апреле 2019 года житель Валуйского горокруга отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. За это его подвергли административному штрафу и лишили водительских прав по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.
Однако уже в июле белгородец вновь попался автоинспекторам. За нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ), его приговорили к обязательным работам и опять лишили права заниматься вождением.
Но и эта мера не сработала. В ноябре мужчина, будучи пьяным, катался на своём автомобиле по селу Пристень Валуйского горокруга.
Районный суд признал белгородца виновным в пьяном вождении, нарушении ПДД при наличии административного наказания и т. д. по ст. 264.1 УК РФ. Его приговорили к одному году в колонии-поселении, а также на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Белгородской области.