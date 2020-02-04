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Posted 4 февраля 2020, 11:06

Published 4 февраля 2020, 11:06

Modified 20 августа 2024, 03:47

Updated 20 августа 2024, 03:47

Дважды лишённого прав белгородца приговорили к колонии за пьяное вождение

Дважды лишённого прав белгородца приговорили к колонии за пьяное вождение

4 февраля 2020, 11:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Прокуратура
Кроме этого, его вновь ограничили в водительской деятельности.

В апреле 2019 года житель Валуйского горокруга отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. За это его подвергли административному штрафу и лишили водительских прав по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Однако уже в июле белгородец вновь попался автоинспекторам. За нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ), его приговорили к обязательным работам и опять лишили права заниматься вождением.

Но и эта мера не сработала. В ноябре мужчина, будучи пьяным, катался на своём автомобиле по селу Пристень Валуйского горокруга.

Районный суд признал белгородца виновным в пьяном вождении, нарушении ПДД при наличии административного наказания и т. д. по ст. 264.1 УК РФ. Его приговорили к одному году в колонии-поселении, а также на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Белгородской области.

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