Дважды лишённого прав белгородца приговорили к колонии за пьяное вождение

Районный суд признал белгородца виновным в пьяном вождении, нарушении ПДД при наличии административного наказания и т. д. по ст. 264.1 УК РФ. Его приговорили к одному году в колонии-поселении, а также на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.