Директор белгородской компании обманула налоговую на 5 млн рублей

Posted 4 февраля 2020, 08:30
Published 4 февраля 2020, 08:30
Modified 20 августа 2024, 00:53
Updated 20 августа 2024, 00:53
Следствие считает, что с апреля по конец июня 2018 года директор ООО «Продресурс» отправила в межрайонную инспекцию ФНС по Белгородской области заведомо ложные данные о размере налоговой базы по НДС и размере налога, подлежащего вычету при исчислении НДС. В результате она не уплатила более 5 млн рублей налогов, сообщили в региональном следственном управлении СКР.
Директор компании стала фигурантом уголовного дела. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование дела продолжается.
Ранее в уклонении от уплаты налогов в размере 16 млн рублей заподозрили гендиректора ЗАО «Русские протеины». Сама белгородская компания неоднократно становилась участником судебных разбирательств. В числе последних − иск на 46 млн рублей к главе «Русских протеинов Липецк» Жилвинасу Корзуну.