Директор белгородской компании обманула налоговую на 5 млн рублей

Следствие считает, что с апреля по конец июня 2018 года директор ООО «Продресурс» отправила в межрайонную инспекцию ФНС по Белгородской области заведомо ложные данные о размере налоговой базы по НДС и размере налога, подлежащего вычету при исчислении НДС. В результате она не уплатила более 5 млн рублей налогов, сообщили в региональном следственном управлении СКР.