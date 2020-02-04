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Posted 4 февраля 2020, 08:30

Published 4 февраля 2020, 08:30

Modified 20 августа 2024, 00:53

Updated 20 августа 2024, 00:53

Директор белгородской компании обманула налоговую на 5 млн рублей

Директор белгородской компании обманула налоговую на 5 млн рублей

4 февраля 2020, 08:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что с апреля по конец июня 2018 года директор ООО «Продресурс» отправила в межрайонную инспекцию ФНС по Белгородской области заведомо ложные данные о размере налоговой базы по НДС и размере налога, подлежащего вычету при исчислении НДС. В результате она не уплатила более 5 млн рублей налогов, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Директор компании стала фигурантом уголовного дела. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование дела продолжается.

Ранее в уклонении от уплаты налогов в размере 16 млн рублей заподозрили гендиректора ЗАО «Русские протеины». Сама белгородская компания неоднократно становилась участником судебных разбирательств. В числе последних − иск на 46 млн рублей к главе «Русских протеинов Липецк» Жилвинасу Корзуну.

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#Новости#Происшествия#Уголовное дело#Следственный комитет#Налоговая
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