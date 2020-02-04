Более 300 автовладельцев остались без машин и денег при продаже авто через салон

Злоумышленников раскрыли сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с полицейскими из Белгородской и Орловской областей. Оказалось, что с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске мошенники открывали автосалоны, получали от граждан документы и машины на продажу, хотя выполнять обязательства не собирались.