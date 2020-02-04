Более 300 автовладельцев остались без машин и денег при продаже авто через салон

Posted 4 февраля 2020, 07:43
Published 4 февраля 2020, 07:43
Modified 20 августа 2024, 03:47
Updated 20 августа 2024, 03:47
Злоумышленников раскрыли сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с полицейскими из Белгородской и Орловской областей. Оказалось, что с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске мошенники открывали автосалоны, получали от граждан документы и машины на продажу, хотя выполнять обязательства не собирались.
Всего жертвами автоаферы стали более 300 человек, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Общий ущерб превысил 100 млн рублей.
Следственное управление УМВД России по Белгородской области возбудило уголовные дела по фактам мошенничества и организации преступного сообщества. Шесть фигурантов находятся под арестом, два участника банды объявлены в розыск.