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Posted 3 февраля 2020, 09:05

Published 3 февраля 2020, 09:05

Modified 20 августа 2024, 01:14

Updated 20 августа 2024, 01:14

За выходные 47 водителей в Белгородской области лишились прав

За выходные 47 водителей в Белгородской области лишились прав

3 февраля 2020, 09:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Они находились в нетрезвом виде либо отказались от медосвидетельствования.

Рейд в минувшие выходные позволил автоинспекторам выявить более 1,5 тыс. нарушений ПДД. От управления пришлось отстранить 47 водителей с признаками алкогольного опьянения, а также шесть человек, которых ранее лишили прав. Четверо повторно сели за руль пьяными, заметили в УМВД по Белгородской области.

Уступить дорогу пешеходам «забыли» 258 водителей. Гораздо больше протоколов инспекторы составили в отношении самих пешеходов, которые рискнули перейти дорогу в неположенном месте – 328. Отсутствие световозвращающих элементов обернулось штрафами для 29 человек.

Нарушения при перевозке детей допустили 46 водителей, тонировкой увлеклись 39. За выезд на встречную полосу наказаны восемь автомобилистов.

Напомним, в новой редакции КоАП отказ от медосвидетельствования может стоить водителю 40 тыс. рублей. Поклонникам тонировки грозит штраф до 3 тыс. рублей, а отсутствие детского автокресла обернётся суммой не в 3 тыс., а в 5 тыс. рублей. Штрафовать начнут и индивидуальных предпринимателей – в этом случае сумма для них составит 35 тыс. рублей.

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