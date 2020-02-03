За выходные 47 водителей в Белгородской области лишились прав

Напомним, в новой редакции КоАП отказ от медосвидетельствования может стоить водителю 40 тыс. рублей. Поклонникам тонировки грозит штраф до 3 тыс. рублей, а отсутствие детского автокресла обернётся суммой не в 3 тыс., а в 5 тыс. рублей. Штрафовать начнут и индивидуальных предпринимателей – в этом случае сумма для них составит 35 тыс. рублей.