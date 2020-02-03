bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля 2020, 08:48

Published 3 февраля 2020, 08:48

Modified 20 августа 2024, 01:14

Updated 20 августа 2024, 01:14

Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне бензина

Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне бензина

3 февраля 2020, 08:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Рейтинг
Эксперты оценили стоимость литра на начало 2020 года.

За основу бралось топливо с октановым числом 95. В абсолютных показателях, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга оказались в Казахстане – 27,7 рубля за литр. На втором месте Россия (45,8 рубля), замыкает тройку лидеров Белоруссия (51 рубль).

Дороже всего в Европе заправляться в Греции (111,4 рубля), Дании (112,8) и Нидерландах (117,7). При этом аналитики РИА «Рейтинг» пришли к выводу, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения.

В этом случае Россия оказалась далеко не на первых местах. Самое доступное топливо – в Люксембурге, где на свои средние зарплаты автомобилисты могут купить около 2,8 тыс. литров 95-го бензина. В лидерах также оказались Норвегия (2,2 тыс. литров) и Австрия (2,1 тыс.). Россия стоит на 17-й строчке – 884,4 литра, уступив Казахстану, где на среднюю зарплату доступно 974,1 литра. Замыкает рейтинг Украина с результатом 311,7 литра.

Напомним, в конце декабря литр АИ-95 на заправках в Белгородской области подорожал на 17 копеек. На столько же выросла стоимость АИ-92, причём этот показатель стал одним из самых высоких в России. Зимний дизель вырос в цене на 0,15 %.

Материалы по теме
Бюджетные организации Белгородской области получат бензина на 25 % меньшеБелгородская область попала в «зелёную зону» по качеству бензинаВ Белгородской области подорожал бензин
#Новости#Белгородская область#Экономика#Рейтинг#Европа#Бензин#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика