Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне бензина

Posted 3 февраля 2020, 08:48
Published 3 февраля 2020, 08:48
Modified 20 августа 2024, 01:14
Updated 20 августа 2024, 01:14
За основу бралось топливо с октановым числом 95. В абсолютных показателях, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга оказались в Казахстане – 27,7 рубля за литр. На втором месте Россия (45,8 рубля), замыкает тройку лидеров Белоруссия (51 рубль).
Дороже всего в Европе заправляться в Греции (111,4 рубля), Дании (112,8) и Нидерландах (117,7). При этом аналитики РИА «Рейтинг» пришли к выводу, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения.
В этом случае Россия оказалась далеко не на первых местах. Самое доступное топливо – в Люксембурге, где на свои средние зарплаты автомобилисты могут купить около 2,8 тыс. литров 95-го бензина. В лидерах также оказались Норвегия (2,2 тыс. литров) и Австрия (2,1 тыс.). Россия стоит на 17-й строчке – 884,4 литра, уступив Казахстану, где на среднюю зарплату доступно 974,1 литра. Замыкает рейтинг Украина с результатом 311,7 литра.
Напомним, в конце декабря литр АИ-95 на заправках в Белгородской области подорожал на 17 копеек. На столько же выросла стоимость АИ-92, причём этот показатель стал одним из самых высоких в России. Зимний дизель вырос в цене на 0,15 %.