Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне бензина

В этом случае Россия оказалась далеко не на первых местах. Самое доступное топливо – в Люксембурге, где на свои средние зарплаты автомобилисты могут купить около 2,8 тыс. литров 95-го бензина. В лидерах также оказались Норвегия (2,2 тыс. литров) и Австрия (2,1 тыс.). Россия стоит на 17-й строчке – 884,4 литра, уступив Казахстану, где на среднюю зарплату доступно 974,1 литра. Замыкает рейтинг Украина с результатом 311,7 литра.