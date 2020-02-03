МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

Posted 3 февраля 2020, 08:28
Published 3 февраля 2020, 08:28
Modified 20 августа 2024, 01:50
Updated 20 августа 2024, 01:50
С дефицитом автомобильных номеров впервые столкнулись в Москве в 1998 году, когда закончилась 77-я серия. После этого появилась 99-я, потом 97-я, а позже – 177-я. Сейчас трёхзначный код может начинаться с цифр «1» или «7», однако МВД предлагает расширить список рядом от «2» до «9» включительно, пишут «Новые известия».
По мнению экспертов, подобные изменения обернутся для граждан и госзаказчиков ростом цен на номера. Дело в том, что при производстве символы выдавливаются на специальном станке, а при нанесении в коде региона «1» и «7» цифры соприкасаются с полосой, отделяющей поле, в одной точке. В случае, например, с «3» и «8» точек соприкосновения будет больше и металл может гнуться.
В МВД уверены, что всё поместится. По словам информированного источника, необходимые замеры уже провели, а в поле даже помещаются широкие «4», причём в тройном повторении.