МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

По мнению экспертов, подобные изменения обернутся для граждан и госзаказчиков ростом цен на номера. Дело в том, что при производстве символы выдавливаются на специальном станке, а при нанесении в коде региона «1» и «7» цифры соприкасаются с полосой, отделяющей поле, в одной точке. В случае, например, с «3» и «8» точек соприкосновения будет больше и металл может гнуться.