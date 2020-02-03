Гололедица и мокрый снег: какой будет погода в Белгородской области 4 февраля

Posted 3 февраля 2020, 12:55
Published 3 февраля 2020, 12:55
Modified 20 августа 2024, 01:27
Updated 20 августа 2024, 01:27
4 февраля в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Ночью повсеместно, днём местами пройдёт снег и мокрый снег. По прогнозам синоптиков, возможно налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица.
Западный ветер будет дуть со скоростью 8−13 м/с. Ночью температура воздуха составит от четырёх градусов мороза до одного градуса тепла, днём – от двух градусов ниже нуля до трёх со знаком плюс.
Спасатели убедительно просят белгородцев соблюдать правила пожарной безопасности в зданиях и быть предельно внимательными на дорогах. В случае происшествия звоните по номеру 112 или единому телефону доверия регионального управления МЧС 39-99-99.
Ранее синоптики сообщали, что уже 5 февраля в Белгородскую область вернутся зимние морозы и сильный снег. При этом в январе регион вместе с другими субъектами ЦФО попал в зону аномального тепла.