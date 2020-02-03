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Posted 3 февраля 2020, 12:55

Published 3 февраля 2020, 12:55

Modified 20 августа 2024, 01:27

Updated 20 августа 2024, 01:27

Гололедица и мокрый снег: какой будет погода в Белгородской области 4 февраля

Гололедица и мокрый снег: какой будет погода в Белгородской области 4 февраля

3 февраля 2020, 12:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
МЧС
МЧС предупреждает водителей о неблагоприятных условиях на дорогах региона.

4 февраля в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Ночью повсеместно, днём местами пройдёт снег и мокрый снег. По прогнозам синоптиков, возможно налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица.

Западный ветер будет дуть со скоростью 8−13 м/с. Ночью температура воздуха составит от четырёх градусов мороза до одного градуса тепла, днём – от двух градусов ниже нуля до трёх со знаком плюс.

Спасатели убедительно просят белгородцев соблюдать правила пожарной безопасности в зданиях и быть предельно внимательными на дорогах. В случае происшествия звоните по номеру 112 или единому телефону доверия регионального управления МЧС 39-99-99.

Ранее синоптики сообщали, что уже 5 февраля в Белгородскую область вернутся зимние морозы и сильный снег. При этом в январе регион вместе с другими субъектами ЦФО попал в зону аномального тепла.

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