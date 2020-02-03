Большинство нацпроектов оказались невыполнимыми

За бортом внимания региональных властей остаётся безопасность: оценка техсостояния дорог проводится лишь по показателям наличия дефектов и ровности, а коэффициент сцепления автомобиля с дорожным покрытием, разметка и показатели видимости почему-то не учитываются. При этом, как пишут «Новые известия», в 2017−2018 гг. более трети всех ДТП были связаны с нарушениями требований к транспортно-эксплуатационному состоянию трасс.