Большинство нацпроектов оказались невыполнимыми

Posted 3 февраля 2020, 10:17
Published 3 февраля 2020, 10:17
Modified 20 августа 2024, 01:27
Updated 20 августа 2024, 01:27
Нарушения аудиторы выявили в сопроводительной документации, отметили сдвиги сроков исполнения и несогласованность. Так, в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги» не нашлось официальной статистики, которая позволит оценить пользу нацпроекта, а Крым и Приморский край и вовсе отличились самым худшим исполнением – 11 % и 49 % соответственно.
За бортом внимания региональных властей остаётся безопасность: оценка техсостояния дорог проводится лишь по показателям наличия дефектов и ровности, а коэффициент сцепления автомобиля с дорожным покрытием, разметка и показатели видимости почему-то не учитываются. При этом, как пишут «Новые известия», в 2017−2018 гг. более трети всех ДТП были связаны с нарушениями требований к транспортно-эксплуатационному состоянию трасс.
В нацпроекте по поддержке малого и среднего предпринимательства СП не нашла связи между целевыми показателями проекта и стратегией. Инструмента льготного кредитования малого бизнеса под 6,5 % годовых так и не создали, как и методику, по которой оценивается динамика достижения ключевых показателей.
Самый дорогой проект – «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» – практически невыполним. Он предусматривает увеличение грузопотока до 80 млн тонн, но у перевозчиков нет ледокольного флота для Северного морского пути. Перевозка нефти с Таймыра ожидается в размере 5 млн тонн, правда, АО «Нефтегазхолдинг» только ведёт геолого-разведочные работы, и сколько там нефти никому пока неизвестно. Зато цифры в плане уже утверждены.
В нацпроекте «Наука» аудиторы отметили бесполезность некоторых показателей, например, выход к 2024 году на пятое место в мире по удельному весу в общем количестве заявок на патенты. Цели высокие, но их выполнение не означает практического применения. Не отвечает проект и на вопрос, как удерживать талантливую молодёжь в России.
Зато чётко ясно, что увеличения расходов на образование до 2021 года ждать не стоит: тратить больше 3,6 % ВВП не намерены. Должный уровень софинансирования расходных обязательств регионов нацпроект не обеспечивает.
Что касается занятости, то тут Счётная палата тоже увидела бесполезность показателей, добавив, что реализация нацпроекта пускается на самотёк. Увеличение административной нагрузки на предприятия (например, ежеквартальные отчёты) отрицательно влияют на производительность. В итоге на 1 октября прошлого года из 11 запланированных показателей достигнуты лишь шесть.
Провальным стал нацпроект «Экология»: освоено 61,7 % выделенных средств, не охвачены вопросы, связанные с утилизацией отходов, восстановлением качества почв и изменением климата. Мусорная проблема не исчезает из-за отсутствия мероприятий по популяризации многоразовой упаковки и задач по формированию комплексной системы обращения с ТКО.
Итоги подведены не полностью, впереди оценки по исполнению нацпроектов «Здравоохранение», «Демография», «Жильё и городская среда», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт». Однако уже сейчас можно заметить в них несогласованность в целях, отсутствие ключевых показателей и нормативной базы.