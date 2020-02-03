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Posted 3 февраля 2020, 10:44

Published 3 февраля 2020, 10:44

Modified 20 августа 2024, 03:47

Updated 20 августа 2024, 03:47

Белгородские предпенсионеры получат дополнительное образование

Белгородские предпенсионеры получат дополнительное образование

3 февраля 2020, 10:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дополнительное образование
Программа профессионального обучения рассчитана до 2024 года в рамках федерального проекта.

Целью программы начальник управления по труду и соцпартнёрству департамента экономразвития Белгорода Кирилл Татьяничев назвал обеспечение конкурентоспособности и профессиональной мобильности граждан предпенсионного возраста на рынке труда. Процесс может быть дистанционным, в электронном виде, с совмещением или отрывом от работы, говорится в сообщении администрации.

Участниками программы являются предпенсионеры, проходящие обучение по направлениям работодателей или самостоятельно обратившиеся в службу занятости.

В этом году начинает действовать порядок проведения обучения лиц в возрасте от 50 лет и старше, находящихся в поиске работы, а также оплаты услуг образовательных организаций и выплаты стипендии незанятым гражданам в период их профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования. Пока механизм в процессе согласования, но работодатели уже могут определять потребность в направлениях обучения.

Получить консультацию по вопросам профессионального обучения или дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста и от 50 лет и старше можно в городском Центре занятости населения по телефонам: 8 (4722) 34-97-45; 34-97-38; 34-97-59.

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