Белгородские предпенсионеры получат дополнительное образование

В этом году начинает действовать порядок проведения обучения лиц в возрасте от 50 лет и старше, находящихся в поиске работы, а также оплаты услуг образовательных организаций и выплаты стипендии незанятым гражданам в период их профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования. Пока механизм в процессе согласования, но работодатели уже могут определять потребность в направлениях обучения.