Тёплое воскресенье с дождями обещают синоптики в Белгородской области

Posted 1 февраля 2020, 08:57
Published 1 февраля 2020, 08:57
Modified 20 августа 2024, 01:26
Updated 20 августа 2024, 01:26
В субботу, 1 февраля, будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами – умеренный снег и мокрый снег, туман. Ветер южной четверти днём будет дуть со скоростью 4−9 м/с. Температура воздуха – от одного градуса мороза до четырёх тепла.
В воскресенье, 2 февраля, установится облачная погода. Ночью ожидается мокрый снег с дождём, днём временами дождь. Ветер будет дуть южный со скоростью 7−12 м/с в тёмное время суток и 9−14 м/с – в светлое.
Воскресный день, несмотря на февраль, будет тёплым. Ночью столбик термометра остановится на отметке от нуля до пяти градусов тепла, днём – от двух до семи градусов со знаком плюс.
В МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности дома, на улице и водителям в пути. В случае происшествия звоните по номеру 112 или телефону доверия ГУ МЧС России по Белгородской области 39-99-99.
Ранее в Гидрометцентре сообщали, что Белгородская область попала в зону аномального тепла наряду с другими регионами Центрального федерального округа. При этом по большей части «плюсовая» зима может привести к раннему нашествию клещей.