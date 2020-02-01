bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 2020, 08:57

Published 1 февраля 2020, 08:57

Modified 20 августа 2024, 01:26

Updated 20 августа 2024, 01:26

Тёплое воскресенье с дождями обещают синоптики в Белгородской области

Тёплое воскресенье с дождями обещают синоптики в Белгородской области

1 февраля 2020, 08:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
МЧС
О погоде в выходные дни сообщает региональное управление МЧС.

В субботу, 1 февраля, будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами – умеренный снег и мокрый снег, туман. Ветер южной четверти днём будет дуть со скоростью 4−9 м/с. Температура воздуха – от одного градуса мороза до четырёх тепла.

В воскресенье, 2 февраля, установится облачная погода. Ночью ожидается мокрый снег с дождём, днём временами дождь. Ветер будет дуть южный со скоростью 7−12 м/с в тёмное время суток и 9−14 м/с – в светлое.

Воскресный день, несмотря на февраль, будет тёплым. Ночью столбик термометра остановится на отметке от нуля до пяти градусов тепла, днём – от двух до семи градусов со знаком плюс.

В МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности дома, на улице и водителям в пути. В случае происшествия звоните по номеру 112 или телефону доверия ГУ МЧС России по Белгородской области 39-99-99.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что Белгородская область попала в зону аномального тепла наряду с другими регионами Центрального федерального округа. При этом по большей части «плюсовая» зима может привести к раннему нашествию клещей.

#Новости#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Дождь#Снег#Прогноз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика