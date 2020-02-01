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Posted 1 февраля 2020, 13:21

Published 1 февраля 2020, 13:21

Modified 1 декабря 2024, 08:16

Updated 1 декабря 2024, 08:16

Работники «Почты России» пожаловались на низкие зарплаты в Белгородской области

Работники «Почты России» пожаловались на низкие зарплаты в Белгородской области

1 февраля 2020, 13:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коррупция
Кроме этого, сотрудники сообщили о коррупции и кумовстве среди руководства областного управления.

Письмо с жалобой опубликовали в телеграм-канале «Белгород № 1». Сотрудники белгородской «Почты России» рассказали о том, что среди руководства областного управления Федеральной почтовой связи распространена коррупция.

Крупные хищения госсредств продолжались несколько лет. В регион приезжали проверки из Москвы и Ростова-на-Дону, но нарушений не нашли. Инициаторы жалобы предполагают, что это указывает на коррупционные связи между областным управлением и федеральным.

Кроме этого, работники сообщили о низких окладах у сотрудников младшего и среднего звена. Чтобы не повышать плату, руководство «неоправданно завышает план работ» и перестало выплачивать сверхурочные.

Также в тексте письма указывается, что бухгалтерия принимает на работу «мёртвые души», им начисляются оклады, а куда в дальнейшем уходят эти деньги – неизвестно. Практикуется в структуре руководства и «кумовство»: в качестве примера приводится сын замдиректора регионального управления Ларисы Гончаренко Павел, который работает ведущим специалистом отдела капстроительства и эксплуатации.

Виновными в сложившейся ситуации сотрудники считают руководителя регионального управления ФПС Александра Гольняка и ещё несколько лиц из руководства.

Работники «Почты России» планируют передать обращение депутатам областной Думы. Также они обещали создать общественную организацию из сотрудников управления и единомышленников из других регионов России для борьбы за свои трудовые права.

Корреспонденты «Фонаря» связались с главой областного управления «Почты России» Александром Гольняком. Он рассказал журналистам, что в письме «нет ни одного нормального факта» и не стоит обращать внимание на не подписанную никем «анонимку».

ИА «Бел.Ру» сообщало о проблемах в местной «Почте России», в том числе о низкой оплате труда. Согласно объявлениям в интернете и непосредственно в отделениях, за работу почтальонам зачастую предлагают 6−8 тыс. рублей, что ниже МРОТ.

Журналистам информагентства не объяснили причины низкой зарплаты – ответ от «Почты России» на запрос так и не пришёл.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Почта россии#Коррупция#Зарплата#Жалоба
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