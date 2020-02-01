Работники «Почты России» пожаловались на низкие зарплаты в Белгородской области

Также в тексте письма указывается, что бухгалтерия принимает на работу «мёртвые души», им начисляются оклады, а куда в дальнейшем уходят эти деньги – неизвестно. Практикуется в структуре руководства и «кумовство»: в качестве примера приводится сын замдиректора регионального управления Ларисы Гончаренко Павел, который работает ведущим специалистом отдела капстроительства и эксплуатации.