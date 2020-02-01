Полицейские «накрыли» наркопритон в квартире под Белгородом

Posted 1 февраля 2020, 07:33
Published 1 февраля 2020, 07:33
Modified 1 декабря 2024, 08:46
Updated 1 декабря 2024, 08:46
Одна из квартир в доме в посёлке Октябрьском Белгородского района была наркопритоном. Это полицейские выяснили в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
Хозяин квартиры предоставлял её гостям, потребляющим запрещённые вещества. Подтверждением было приспособление для употребления наркотиков, которое полицейские нашли в помещении и изъяли.
В ходе операции оперативники обнаружили одного мужчину с передозировкой, его госпитализировали. Ещё двух человек задержали – они тоже были под воздействием наркотиков.
Всех гостей привлекли к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ.
Владельцу квартиры же грозит более серьёзное наказание. Возбуждено уголовное дело за организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по ч. 1 ст. 232 УК РФ. Белгородец может провести в тюрьме до четырёх лет, сообщили в УМВД России по Белгородской области.