Полицейские «накрыли» наркопритон в квартире под Белгородом

Владельцу квартиры же грозит более серьёзное наказание. Возбуждено уголовное дело за организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по ч. 1 ст. 232 УК РФ. Белгородец может провести в тюрьме до четырёх лет, сообщили в УМВД России по Белгородской области.