Белгородцев ожидает короткая рабочая неделя в феврале

Posted 1 февраля 2020, 10:37
Published 1 февраля 2020, 10:37
Modified 1 декабря 2024, 08:16
Updated 1 декабря 2024, 08:16
В 2020 году праздник приходится на воскресенье, поэтому длинные выходные выпадают с 22 по 24 февраля. После этого россиян ждёт короткая рабочая неделя с 25 по 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд.
Следующие длинные выходные ожидаются в честь 8 Марта, когда граждане будут отдыхать с 7 по 9 число. Трудовая неделя после женского праздника тоже будет сокращённой — работать придётся с 10 по 13 марта.
В апреле праздничных выходных нет, а в мае россиян ждут каникулы с 1 по 5 мая и с 9 по 11.
Всего же в 2020 году — восемь коротких рабочих недель. При этом ранее россиянам посоветовали совмещать даты отпусков с праздниками, чтоб продлить законный отдых.