bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 2020, 10:37

Published 1 февраля 2020, 10:37

Modified 1 декабря 2024, 08:16

Updated 1 декабря 2024, 08:16

Белгородцев ожидает короткая рабочая неделя в феврале

Белгородцев ожидает короткая рабочая неделя в феврале

1 февраля 2020, 10:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Роструде рассказали, сколько дней граждане будут работать в связи с грядущим Днём защитника Отечества.

В 2020 году праздник приходится на воскресенье, поэтому длинные выходные выпадают с 22 по 24 февраля. После этого россиян ждёт короткая рабочая неделя с 25 по 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд.

Следующие длинные выходные ожидаются в честь 8 Марта, когда граждане будут отдыхать с 7 по 9 число. Трудовая неделя после женского праздника тоже будет сокращённой — работать придётся с 10 по 13 марта.

В апреле праздничных выходных нет, а в мае россиян ждут каникулы с 1 по 5 мая и с 9 по 11.

Всего же в 2020 году — восемь коротких рабочих недель. При этом ранее россиянам посоветовали совмещать даты отпусков с праздниками, чтоб продлить законный отдых.

Материалы по теме
Восемь коротких рабочих недель ждёт белгородцев в 2020 году
#Новости#Общество#Выходные#23 февраля#День защитника Отечества#Февраль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика