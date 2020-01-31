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Posted 31 января 2020, 08:53

Published 31 января 2020, 08:53

Modified 20 августа 2024, 02:05

Updated 20 августа 2024, 02:05

В Белгородской области сотрудница оператора связи продала данные абонента

В Белгородской области сотрудница оператора связи продала данные абонента

31 января 2020, 08:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Жительница Губкина стала фигурантом уголовного дела.

В июне 2019 года теперь уже бывшая сотрудница телекоммуникационной компании, находясь на своём рабочем месте, зашла в базу и скопировала информацию о сведениях абонента. Данные она отправила заинтересованному лицу через мессенджер, а вечером получила за это деньги.

При этом женщина понимала, что нарушает право гражданина на тайну телефонных переговоров. Помимо этого, она давала подписку о неразглашении подобной информации, заметили в следственном управлении СКР по Белгородской области.

Во время предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину и загладила вред, причинённый преступлением. Постановлением суда уголовное дело в отношении женщины прекращено, ей назначен судебный штраф в размере 30 тыс. рублей.

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#Новости#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Штраф#Уголовное дело#Следственный комитет#Оператор
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