В Белгородской области сотрудница оператора связи продала данные абонента

В июне 2019 года теперь уже бывшая сотрудница телекоммуникационной компании, находясь на своём рабочем месте, зашла в базу и скопировала информацию о сведениях абонента. Данные она отправила заинтересованному лицу через мессенджер, а вечером получила за это деньги.