В Белгородской области сотрудница оператора связи продала данные абонента

Posted 31 января 2020, 08:53
Published 31 января 2020, 08:53
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
В июне 2019 года теперь уже бывшая сотрудница телекоммуникационной компании, находясь на своём рабочем месте, зашла в базу и скопировала информацию о сведениях абонента. Данные она отправила заинтересованному лицу через мессенджер, а вечером получила за это деньги.
При этом женщина понимала, что нарушает право гражданина на тайну телефонных переговоров. Помимо этого, она давала подписку о неразглашении подобной информации, заметили в следственном управлении СКР по Белгородской области.
Во время предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину и загладила вред, причинённый преступлением. Постановлением суда уголовное дело в отношении женщины прекращено, ей назначен судебный штраф в размере 30 тыс. рублей.