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Posted 31 января 2020, 06:23

Published 31 января 2020, 06:23

Modified 25 декабря 2024, 15:12

Updated 25 декабря 2024, 15:12

Следком проверяет отключение газа в многоквартирном доме под Белгородом

Следком проверяет отключение газа в многоквартирном доме под Белгородом

31 января 2020, 06:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Проверка
Проверка проходит и по факту незаконного подключения к сети газоснабжения.

Информацию о том, что жители многоквартирного дома в посёлке Северном остались без тепла, следователи увидели в новостях 30 января. По фактам несанкционированного подключения дома к газоснабжению и его отключения организована доследственная проверка. Процессуальное решение будет принято по её результатам, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

В связи с вводом в эксплуатацию жилого дома без разрешительных документов на подключение к системе газоснабжения проверку проводит и прокуратура Белгородской области.

Напомним, 29 января представители ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» выяснили, что многоквартирный дом в переулке Парковом, 7 посёлка Северного незаконно получает газ. К сети его подключил застройщик «Брик Генподряд» без согласования с ООО «Газпром межрегионгаз Белгород».

В целях безопасности сотрудники Газпрома подачу газа прекратили. Организация обратилась в полицию, а жители на время остались без тепла. Газоснабжение обещают восстановить после устранения нарушений.

#Новости#Общество#Газпром#Газ#Застройщик#Следственный комитет#Проверка#Северный
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