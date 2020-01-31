Следком проверяет отключение газа в многоквартирном доме под Белгородом

Информацию о том, что жители многоквартирного дома в посёлке Северном остались без тепла, следователи увидели в новостях 30 января. По фактам несанкционированного подключения дома к газоснабжению и его отключения организована доследственная проверка. Процессуальное решение будет принято по её результатам, сообщили в региональном следственном управлении СКР.