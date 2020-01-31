Следком проверяет отключение газа в многоквартирном доме под Белгородом

Posted 31 января 2020, 06:23
Published 31 января 2020, 06:23
Modified 25 декабря 2024, 15:12
Updated 25 декабря 2024, 15:12
Информацию о том, что жители многоквартирного дома в посёлке Северном остались без тепла, следователи увидели в новостях 30 января. По фактам несанкционированного подключения дома к газоснабжению и его отключения организована доследственная проверка. Процессуальное решение будет принято по её результатам, сообщили в региональном следственном управлении СКР.
В связи с вводом в эксплуатацию жилого дома без разрешительных документов на подключение к системе газоснабжения проверку проводит и прокуратура Белгородской области.
Напомним, 29 января представители ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» выяснили, что многоквартирный дом в переулке Парковом, 7 посёлка Северного незаконно получает газ. К сети его подключил застройщик «Брик Генподряд» без согласования с ООО «Газпром межрегионгаз Белгород».
В целях безопасности сотрудники Газпрома подачу газа прекратили. Организация обратилась в полицию, а жители на время остались без тепла. Газоснабжение обещают восстановить после устранения нарушений.