Областной суд оправдал обвиняемого в убийстве белгородца

Posted 31 января 2020, 12:46
Published 31 января 2020, 12:46
Modified 20 августа 2024, 03:48
Updated 20 августа 2024, 03:48
Следствие обвинило 23-летнего жителя Белгорода в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом: 28 мая 2018 года он во время пьяной драки избил соперника, после чего тот скончался. Присяжные посчитали белгородца невиновным, а Свердловский районный суд города вынес оправдательный приговор в связи с непричастностью к совершению преступления.
Супруга погибшего с таким исходом не согласилась, поэтому обратилась в Белгородский областной суд. Там оснований для изменения приговора не нашли, его признали законным и обоснованным.
В пресс-службе суда добавили, что это второе апелляционное рассмотрение данного уголовного дела: 23 сентября оправдательный приговор в отношении белгородца был отменён в связи с наличием существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Тогда его вернули на новое рассмотрение в районный суд.