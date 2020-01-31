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Posted 31 января 2020, 12:46

Published 31 января 2020, 12:46

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

Областной суд оправдал обвиняемого в убийстве белгородца

Областной суд оправдал обвиняемого в убийстве белгородца

31 января 2020, 12:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Убийство
Приговор, вынесенный с участием присяжных, оставлен без изменений.

Следствие обвинило 23-летнего жителя Белгорода в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом: 28 мая 2018 года он во время пьяной драки избил соперника, после чего тот скончался. Присяжные посчитали белгородца невиновным, а Свердловский районный суд города вынес оправдательный приговор в связи с непричастностью к совершению преступления.

Супруга погибшего с таким исходом не согласилась, поэтому обратилась в Белгородский областной суд. Там оснований для изменения приговора не нашли, его признали законным и обоснованным.

В пресс-службе суда добавили, что это второе апелляционное рассмотрение данного уголовного дела: 23 сентября оправдательный приговор в отношении белгородца был отменён в связи с наличием существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Тогда его вернули на новое рассмотрение в районный суд.

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