Областной суд оправдал обвиняемого в убийстве белгородца

Следствие обвинило 23-летнего жителя Белгорода в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом: 28 мая 2018 года он во время пьяной драки избил соперника, после чего тот скончался. Присяжные посчитали белгородца невиновным, а Свердловский районный суд города вынес оправдательный приговор в связи с непричастностью к совершению преступления.