Февральские законы изменят жизнь водителей и льготников

С 1 февраля торговые автоматы вместо бумажного чека будут показывать на экране QR-код. В эту категорию попали любые автоматы, которые принимают платежи, в том числе кофейные и вендинговые. Покупатель должен считать код с помощью смартфона, чтобы у него осталась информация о времени и дате оплаты, номере кассового чека, автомата и сумме.