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Posted 31 января 2020, 07:48

Published 31 января 2020, 07:48

Modified 1 декабря 2024, 08:44

Updated 1 декабря 2024, 08:44

Февральские законы изменят жизнь водителей и льготников

Февральские законы изменят жизнь водителей и льготников

31 января 2020, 07:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Выплаты
С субботы начинают действовать несколько новых законов.

С 1 февраля увеличиваются ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидам и пострадавшим в результате аварии в Чернобыле или ядерных испытаний. Напомним, индексация составит 3 %. Повысится и стоимость набора соцуслуг – до 1155,06 рубля в месяц.

У водителей большегрузных автомобилей, напротив, увеличатся расходы: проезд по федеральным трассам в системе «Платон» составит 2,20 рубля за километр. До 1 февраля перевозчики платили 2,04 рубля в счёт возмещения вреда, нанесённого дорогам.

До 29 февраля включительно граждане, которые ещё не задекларировали заграничные счета и активы, должны исправить ситуацию и перевести их в Россию. В рамках третьего этапа амнистии капитала государство обещает освободить россиян от ответственности, если нарушения связаны с задекларированным имуществом и счетами.

Первый этап проходил с 1 июля 2015-го по 30 июня 2016 года, второй – с 1 марта 2018-го по 28 февраля 2019-го. Третий этап стартовал в начале июня прошлого года.

С 1 февраля торговые автоматы вместо бумажного чека будут показывать на экране QR-код. В эту категорию попали любые автоматы, которые принимают платежи, в том числе кофейные и вендинговые. Покупатель должен считать код с помощью смартфона, чтобы у него осталась информация о времени и дате оплаты, номере кассового чека, автомата и сумме.

С февраля перестанут действовать свыше тысячи законодательных актов РСФСР и РФ с устаревшими нормами. Постановление правительства распространяется на 1252 документа или их отдельные положения, которые были приняты в период с 1917 по 2002 годы. В их числе Декрет Народных комиссаров о чеканке золотых червонцев и взимании налогов.

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