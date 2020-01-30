В трёх городах Белгородской области откроют кадровые центры

Пока полный перечень услуг, доступных в МФЦ, включает помощь в трудоустройстве и составлении резюме, информирование о ситуации на рынке труда, содействие самозанятости безработных граждан, профобучение, временное трудоустройство и социальную адаптацию, а также психологическую поддержку инвалидов.