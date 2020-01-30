В трёх городах Белгородской области откроют кадровые центры

Posted 30 января 2020, 09:42
Published 30 января 2020, 09:42
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
Жители региона могут получить статус безработного, выбрать вакансию, не посещая центр занятости: с 1 января эти услуги доступны в офисах «Мои документы».
Следующим этапом станет открытие кадровых центров «Работа России» в Белгороде, Старом Осколе и Губкине, говорится в сообщении областного правительства.
Центры будут предоставлять расширенный набор услуг по поиску работы, в том числе проводить тренинги по составлению резюме или консультации по выбору стратегии обучения. Попавшие в трудную жизненную ситуацию белгородцы смогут получить качественную психологическую помощь.
Пока полный перечень услуг, доступных в МФЦ, включает помощь в трудоустройстве и составлении резюме, информирование о ситуации на рынке труда, содействие самозанятости безработных граждан, профобучение, временное трудоустройство и социальную адаптацию, а также психологическую поддержку инвалидов.