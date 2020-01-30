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Posted 30 января 2020, 09:42

Published 30 января 2020, 09:42

Modified 20 августа 2024, 02:05

Updated 20 августа 2024, 02:05

В трёх городах Белгородской области откроют кадровые центры

В трёх городах Белгородской области откроют кадровые центры

30 января 2020, 09:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Модернизация центров занятости началась с нового года.

Жители региона могут получить статус безработного, выбрать вакансию, не посещая центр занятости: с 1 января эти услуги доступны в офисах «Мои документы».

Следующим этапом станет открытие кадровых центров «Работа России» в Белгороде, Старом Осколе и Губкине, говорится в сообщении областного правительства.

Центры будут предоставлять расширенный набор услуг по поиску работы, в том числе проводить тренинги по составлению резюме или консультации по выбору стратегии обучения. Попавшие в трудную жизненную ситуацию белгородцы смогут получить качественную психологическую помощь.

Пока полный перечень услуг, доступных в МФЦ, включает помощь в трудоустройстве и составлении резюме, информирование о ситуации на рынке труда, содействие самозанятости безработных граждан, профобучение, временное трудоустройство и социальную адаптацию, а также психологическую поддержку инвалидов.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Губкин#МФЦ#Белгород
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