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Posted 30 января 2020, 13:08

Published 30 января 2020, 13:08

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

В Белгородской области трёх человек осудили за нелегальную помощь мигрантам

В Белгородской области трёх человек осудили за нелегальную помощь мигрантам

30 января 2020, 13:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Преступную схему раскрыли сотрудники регионального УФСБ.

В группу входили два россиянина и один гражданин Азербайджана, которые привлекали к сотрудничеству выходцев из стран СНГ. Их задачей был поиск на территории Москвы иностранцев с истекающим сроком пребывания в РФ, пояснили в пресс-службе управления.

Посредники собирали деньги и ксерокопии паспортов «клиентов», которые потом передавались для изготовления миграционных карт с отметками о пересечении госграницы. В результате граждане иностранных государств незаконно находились на территории страны.

Белгородский районный суд признал трёх участников группы виновными в организации нелегальной миграции. Они приговорены к различным срокам лишения свободы.

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