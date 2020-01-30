В Белгородской области трёх человек осудили за нелегальную помощь мигрантам

Posted 30 января 2020, 13:08
Published 30 января 2020, 13:08
Modified 20 августа 2024, 03:48
Updated 20 августа 2024, 03:48
В группу входили два россиянина и один гражданин Азербайджана, которые привлекали к сотрудничеству выходцев из стран СНГ. Их задачей был поиск на территории Москвы иностранцев с истекающим сроком пребывания в РФ, пояснили в пресс-службе управления.
Посредники собирали деньги и ксерокопии паспортов «клиентов», которые потом передавались для изготовления миграционных карт с отметками о пересечении госграницы. В результате граждане иностранных государств незаконно находились на территории страны.
Белгородский районный суд признал трёх участников группы виновными в организации нелегальной миграции. Они приговорены к различным срокам лишения свободы.