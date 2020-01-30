В Белгородской области трёх человек осудили за нелегальную помощь мигрантам

В группу входили два россиянина и один гражданин Азербайджана, которые привлекали к сотрудничеству выходцев из стран СНГ. Их задачей был поиск на территории Москвы иностранцев с истекающим сроком пребывания в РФ, пояснили в пресс-службе управления.