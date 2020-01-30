В Белгороде лихач на BMW сбил женщину на переходе

На ул. Белгородской в селе Сергиевка Губкинского городского округа 47-летний мужчина за рулём Isuzu Trooper нарушил дистанцию и врезался в Hyundai Elantra под управлением 55-летней женщины. При столкновении она получила травмы и была доставлена в больницу.