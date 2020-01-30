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Posted 30 января 2020, 09:13

Published 30 января 2020, 09:13

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

В Белгороде лихач на BMW сбил женщину на переходе

В Белгороде лихач на BMW сбил женщину на переходе

30 января 2020, 09:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Пешеход с травмами попала в больницу.

Авария произошла вечером 29 января на ул. Князя Трубецкого: 20-летний водитель BMW Х5 не убедился в безопасности поворота налево и сбил на переходе 42-летнюю женщину. Как уточнили в Госавтоинспекции, она переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали.

Похожее ДТП зафиксировано чуть позже в Старом Осколе: на ул. Надежды в микрорайоне Восточном 32-летний водитель Skoda Octavia наехал на 55-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате пешеходу потребовалась медицинская помощь.

На ул. Белгородской в селе Сергиевка Губкинского городского округа 47-летний мужчина за рулём Isuzu Trooper нарушил дистанцию и врезался в Hyundai Elantra под управлением 55-летней женщины. При столкновении она получила травмы и была доставлена в больницу.

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