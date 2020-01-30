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Posted 30 января 2020, 12:06

Published 30 января 2020, 12:06

Modified 1 декабря 2024, 08:33

Updated 1 декабря 2024, 08:33

Украинка поплатилась за дебош на границе с Белгородской областью

Украинка поплатилась за дебош на границе с Белгородской областью

30 января 2020, 12:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Граница
Вспыльчивая иностранка стала фигурантом уголовного дела.

В октябре 2019 года гражданка Украины на Infiniti прибыла в МАПП «Нехотеевка» со стороны Белгородской области. На просьбу пограничника предоставить автомобиль к осмотру женщина ответила отказом, попутно выругавшись и оскорбив сотрудника управления.

Предупреждение об административной ответственности окончательно вывело иностранку из себя, после чего она ударила пограничника рукой.

На заседании женщина признала вину. Белгородский районный суд учёл и то, что гражданка соседней страны успела загладить причинённый вред, поэтому назначил ей судебный штраф.

В региональном погрануправлении ФСБ России призвали граждан соблюдать правила режима в пропускных пунктах на границе. В противном случае нарушителям грозит ответственность в соответствии с законодательством РФ.

#Новости#Общество#Белгородская область#Граница#Штраф#Суд
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