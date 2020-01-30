Украинка поплатилась за дебош на границе с Белгородской областью

В октябре 2019 года гражданка Украины на Infiniti прибыла в МАПП «Нехотеевка» со стороны Белгородской области. На просьбу пограничника предоставить автомобиль к осмотру женщина ответила отказом, попутно выругавшись и оскорбив сотрудника управления.