Украинка поплатилась за дебош на границе с Белгородской областью

Posted 30 января 2020, 12:06
Published 30 января 2020, 12:06
Modified 1 декабря 2024, 08:33
Updated 1 декабря 2024, 08:33
В октябре 2019 года гражданка Украины на Infiniti прибыла в МАПП «Нехотеевка» со стороны Белгородской области. На просьбу пограничника предоставить автомобиль к осмотру женщина ответила отказом, попутно выругавшись и оскорбив сотрудника управления.
Предупреждение об административной ответственности окончательно вывело иностранку из себя, после чего она ударила пограничника рукой.
На заседании женщина признала вину. Белгородский районный суд учёл и то, что гражданка соседней страны успела загладить причинённый вред, поэтому назначил ей судебный штраф.
В региональном погрануправлении ФСБ России призвали граждан соблюдать правила режима в пропускных пунктах на границе. В противном случае нарушителям грозит ответственность в соответствии с законодательством РФ.