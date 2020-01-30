Плохая медицина сильнее всего пугает жителей Белгородской области

В Забайкалье, Москве и Тюменской области лидирует фобия возвращения дедовщины – её спровоцировала трагедия в одной из воинских частей, когда солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Масла в огонь тревожности подлили исчезновение солдата во время учений в Нижегородской области и удручающая статистика по проценту насилия в воинских частях.