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Posted 30 января 2020, 07:39

Published 30 января 2020, 07:39

Modified 20 августа 2024, 02:05

Updated 20 августа 2024, 02:05

Плохая медицина сильнее всего пугает жителей Белгородской области

Плохая медицина сильнее всего пугает жителей Белгородской области

30 января 2020, 07:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
Эта фобия вышла на лидирующие места в «Национальном индексе тревожности».

Жители Белгородской, Смоленской, Архангельской, Свердловской, Омской, Тверской областей, Москвы, Петербурга и Красноярского края в четвёртом квартале 2019 года сильнее всего переживали по поводу плохой медицины. К таким выводам пришли авторы исследования, которое ранжирует фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа.

Поводом для тревоги стали конфликты и массовые увольнения врачей, перебои с лекарствами в регионах и ситуация вокруг поставок не зарегистрированных в РФ препаратов для тяжелобольных. Широкое обсуждение вызвали и темы врачебных ошибок, однако во многом на формирование фобии неполучения квалифицированной медпомощи повлияла ситуация вокруг увольнения детского трансплантолога Михаила Каабака.

В Забайкалье, Москве и Тюменской области лидирует фобия возвращения дедовщины – её спровоцировала трагедия в одной из воинских частей, когда солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Масла в огонь тревожности подлили исчезновение солдата во время учений в Нижегородской области и удручающая статистика по проценту насилия в воинских частях.

Проблемы свалок и провал мусорной реформы сильнее всего волнуют жителей Архангельской области, Москвы и Коми. Изменение климата и аномально тёплая зима вызывает тревогу в столице, Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Архангельской, Новосибирской, Калининградской и Свердловской областях.

В отдельную категорию авторы исследования вынесли псевдофобии. По итогам последнего квартала года сюда включили страх перед автобусными авариями, незащищённость перед неадекватными людьми и отстранение российских спортсменов от Олимпийских игр.

Напомним, ранее жители Белгородской области неоднократно жаловались на нехватку льготных лекарств в Белгороде, а также на огромные очереди у аптеки на улице Горького, где выдавали препараты льготникам. Для решения этой проблемы такие лекарства в Белгородской области начали выдавать во всех поликлиниках по месту жительства.

Льготные лекарства в Белгородской области начали выдавать в поликлиниках
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Чтобы избежать дефицита льготных лекарств, общественники предложили губернатору Белгородской области Евгению Савченко создать резервный фонд подобных препаратов.

Также белгородцы часто жалуются на нехватку специалистов в поликлиниках Белгородской области. А в сентябре 2019 года ИА «Бел.Ру» поднимало проблему бесплатного обеспечения детей импортными лекарственными препаратами, не зарегистрированными в России.

Жизненно важные лекарства для белгородцев: лечить нельзя отказать
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