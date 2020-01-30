Плохая медицина сильнее всего пугает жителей Белгородской области

Posted 30 января 2020, 07:39
Published 30 января 2020, 07:39
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
Жители Белгородской, Смоленской, Архангельской, Свердловской, Омской, Тверской областей, Москвы, Петербурга и Красноярского края в четвёртом квартале 2019 года сильнее всего переживали по поводу плохой медицины. К таким выводам пришли авторы исследования, которое ранжирует фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа.
Поводом для тревоги стали конфликты и массовые увольнения врачей, перебои с лекарствами в регионах и ситуация вокруг поставок не зарегистрированных в РФ препаратов для тяжелобольных. Широкое обсуждение вызвали и темы врачебных ошибок, однако во многом на формирование фобии неполучения квалифицированной медпомощи повлияла ситуация вокруг увольнения детского трансплантолога Михаила Каабака.
В Забайкалье, Москве и Тюменской области лидирует фобия возвращения дедовщины – её спровоцировала трагедия в одной из воинских частей, когда солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Масла в огонь тревожности подлили исчезновение солдата во время учений в Нижегородской области и удручающая статистика по проценту насилия в воинских частях.
Проблемы свалок и провал мусорной реформы сильнее всего волнуют жителей Архангельской области, Москвы и Коми. Изменение климата и аномально тёплая зима вызывает тревогу в столице, Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Архангельской, Новосибирской, Калининградской и Свердловской областях.
В отдельную категорию авторы исследования вынесли псевдофобии. По итогам последнего квартала года сюда включили страх перед автобусными авариями, незащищённость перед неадекватными людьми и отстранение российских спортсменов от Олимпийских игр.
Напомним, ранее жители Белгородской области неоднократно жаловались на нехватку льготных лекарств в Белгороде, а также на огромные очереди у аптеки на улице Горького, где выдавали препараты льготникам. Для решения этой проблемы такие лекарства в Белгородской области начали выдавать во всех поликлиниках по месту жительства.
Чтобы избежать дефицита льготных лекарств, общественники предложили губернатору Белгородской области Евгению Савченко создать резервный фонд подобных препаратов.
Также белгородцы часто жалуются на нехватку специалистов в поликлиниках Белгородской области. А в сентябре 2019 года ИА «Бел.Ру» поднимало проблему бесплатного обеспечения детей импортными лекарственными препаратами, не зарегистрированными в России.