В Белгородской области сумма на счетах эскроу превысила 430 млн рублей

Posted 29 января 2020, 07:17
Published 29 января 2020, 07:17
Modified 1 декабря 2024, 07:44
Updated 1 декабря 2024, 07:44
На начало 2020 года внесённая белгородцами сумма на счета эскроу составила 433 млн рублей. Этот показатель – третий в ЦФО без учёта Москвы и области, уточнили в региональном отделении Банка России. Средняя величина одного счёта составила 3,2 млн рублей.
При этом Белгородская область попала в список из 27 регионов РФ, где завершились проекты, реализованные по новой схеме.
По итогам минувшего года в области заключили три кредитных договора на сумму 457 млн рублей. Остальные проекты реализуются по старым правилам без использования счетов эскроу.
Напомним, с июля 2019 года застройщиков ограничили в привлечении денег напрямую от клиента. Теперь средства поступают на специальные счета в банках, которые компания сможет снять лишь после сдачи дома в эксплуатацию.
Сейчас на счетах эскроу по всей России лежит 148 млрд рублей от 44 тыс. дольщиков, а между застройщиками и банками заключено 788 кредитных договоров на 922 млрд рублей.
Напомним, летом 2019 года Белгородскую область посетили представители Национального объединения строителей, Российского союза строителей, Национального объединения изыскателей и проектировщиков и Торгово-промышленной палаты РФ.
В ходе встречи белгородские застройщики заявили о необходимости запуска доступной ипотеки на покупку индивидуального жилья, так как объёмы строительства ИЖС в регионе падают, что связывают с растущей процентной ставкой по кредитам.