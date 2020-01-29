В Белгородской области начали выдавать ипотеку жителям сёл под 3 %

Белгородская область сформировала заявку на 3 тыс. кредитов на сумму 9 млрд рублей. Объём господдержки составит порядка 500 млн, а список желающих взять сельскую ипотеку региональные власти уточнят в течение года. Помимо этого, сельчанам с 2020 года предлагают льготный заём до 250 тыс. рублей по ставке до 5 % на пять лет. Деньги можно потратить на проведение газа, воды или тепла в дом, а также ремонт помещений.