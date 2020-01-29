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Posted 29 января 2020, 11:16

Published 29 января 2020, 11:16

Modified 20 августа 2024, 01:14

Updated 20 августа 2024, 01:14

В Белгородской области начали выдавать ипотеку жителям сёл под 3 %

В Белгородской области начали выдавать ипотеку жителям сёл под 3 %

29 января 2020, 11:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ипотека
Льготная ставка доступна в рамках государственной программы.

Ипотечные кредиты на сумму до 3 млн рублей сроком до 25 лет и ставкой не более 3 % могут получить жители населённых пунктов Белгородской области. Исключением стали крупные города: Белгород, Старый Оскол, Шебекино, Алексеевка, Губкин и Валуйки. По данным регионального правительства, льготную ипотеку планируется распространить на проекты «Новая жизнь» и «Новая жизнь – ИЖС».

Механизм предоставления условий по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» следующий: банк заключает с клиентом договор на стандартных условиях, а Минсельхоз выделяет субсидии для снижения ставки. Первоначальный взнос составляет 10 % от стоимости жилья, причём допускается использование маткапитала.

Низкие требования и к возрасту заёмщика – от 21 года. Верхний предел установлен на уровне 75 лет. С помощью сельской ипотеки жители региона могут купить квартиру или дом в селе, а также построить собственное жильё, но через подрядчика. Программа позволяет погасить ипотеку, оформленную в текущем году по более высокой ставке.

Белгородская область сформировала заявку на 3 тыс. кредитов на сумму 9 млрд рублей. Объём господдержки составит порядка 500 млн, а список желающих взять сельскую ипотеку региональные власти уточнят в течение года. Помимо этого, сельчанам с 2020 года предлагают льготный заём до 250 тыс. рублей по ставке до 5 % на пять лет. Деньги можно потратить на проведение газа, воды или тепла в дом, а также ремонт помещений.

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