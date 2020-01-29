МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Белгородской области

В случае сильного снега нужно воздержаться от поездок на личном транспорте, а при сильном ветре – реже выходить на улицу и соблюдать меры безопасности. В управлении также напомнили, что неустойчивая температура не позволяет рекам и водоёмам промёрзнуть настолько, чтобы выход на лёд был безопасным.