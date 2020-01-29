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Posted 29 января 2020, 12:48

Published 29 января 2020, 12:48

Modified 20 августа 2024, 00:44

Updated 20 августа 2024, 00:44

МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Белгородской области

МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Белгородской области

29 января 2020, 12:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
Водителей и пешеходов просят соблюдать меры безопасности.

30 января в регионе установится облачная погода с умеренными осадками. Ночью синоптики обещают мокрый снег и дождь, а утром к ним добавится туман. Порывы ветра местами могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3 °C, днём – от -1 до +4 °C. На дорогах возможна гололедица.

Водителям рекомендовано снизить скорость движения, отказаться от лишних перестроений и обгонов, а также строго соблюдать ПДД. В региональном ГУ МЧС напомнили, что туман может быть опасен для всех участников дорожного движения, поэтому следует не забывать о ближнем свете и противотуманных фарах.

Пешеходов спасатели просят переходить дорогу на зелёный сигнал светофора, отказаться от каблуков и сделать выбор в пользу обуви на мягкой рифлёной подошве. В руках лучше не носить тяжёлые сумки на длинных ручках, чтобы походка была устойчивой. Не ходите по обледенелым участкам и обходите места с наклонной поверхностью.

В случае сильного снега нужно воздержаться от поездок на личном транспорте, а при сильном ветре – реже выходить на улицу и соблюдать меры безопасности. В управлении также напомнили, что неустойчивая температура не позволяет рекам и водоёмам промёрзнуть настолько, чтобы выход на лёд был безопасным.

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