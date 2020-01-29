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Posted 29 января 2020, 06:36

Published 29 января 2020, 06:36

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

Белгородская область отличилась низким уровнем мошенничества на рынке ОСАГО

Белгородская область отличилась низким уровнем мошенничества на рынке ОСАГО

29 января 2020, 06:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мошенничество
Регион оценили по уровню недобросовестных действий в ОСАГО.

Белгородская область попала в «зелёную зону» рейтинга Банка России по рискам мошеннических действий на рынке ОСАГО. Суммарное количество баллов на 1 октября 2019 года у региона – 1, что ставит его в одну строчку с Воронежской, Ярославской и Курской областями.

Общий итог по Центральному федеральному округу тоже составил 1 балл. К абсолютно безрисковым регионам в части оформления полисов ОСАГО и урегулирования убытков от ДТП относятся Тульская, Рязанская, Тверская и Костромская области.

В «красной зоне» оказались южные регионы России. Так, высокие риски недобросовестных действий в ОСАГО регулятор отмечает в Краснодарском крае, Республике Адыгее и Северной Осетии – Алании (по 4,5 балла), Дагестане (5 баллов), Карачаево-Черкесской Республике (6 баллов), Чечне, Ставропольском крае, Ингушетии и КБР (по 4 балла).

В Банке России отметили, что подобный мониторинг планируется проводить и дальше.

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