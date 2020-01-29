Белгородская область отличилась низким уровнем мошенничества на рынке ОСАГО

Белгородская область попала в «зелёную зону» рейтинга Банка России по рискам мошеннических действий на рынке ОСАГО. Суммарное количество баллов на 1 октября 2019 года у региона – 1, что ставит его в одну строчку с Воронежской, Ярославской и Курской областями.