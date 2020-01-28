Снег, дождь и гололёд ожидают белгородцев в середине рабочей недели

Posted 28 января 2020, 12:06
Published 28 января 2020, 12:06
Modified 20 августа 2024, 00:52
Updated 20 августа 2024, 00:52
В среду ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут местами небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя – до 4 мм. Синоптики прогнозируют туман, гололёд и гололедицу на дорогах.
Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Ночью температура воздуха в регионе составит -4…+1 ºС, днём -1…+4 ºС.
В Белгороде тоже будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег с дождём. Ночью столбик термометра покажет около 0 ºС, днём +2 ºС.
Немного холоднее станет ночь в Старом Осколе, там ожидается -1 ºС. Днём теплее всего будет в Валуйках. Синоптики сообщают о температуре в +4 ºС с дождём в городе.