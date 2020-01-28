Пенсионерка ударила сына ножом в грудь во время застолья в Белгородской области

Семейные конфликты в регионе иногда перерастают в уголовные дела. Так, пять лет тюрьмы грозит жителю Белгорода, укравшему телевизор у матери. Два года в колонии проведёт житель Ровеньского района, который избил своего отца за неприготовленный ужин. Ещё один случай произошёл в Губкинском горокруге, где пьяный мужчина насмерть забил мать из-за пароля к банковской карте.