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Пенсионерка ударила сына ножом в грудь во время застолья в Белгородской области

28 января 2020, 15:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Здоровью мужчины причинён тяжкий вред, его матери грозит до десяти лет тюрьмы.

Пенсионерка и пострадавший проживали в одной квартире в Грайворонском горокруге. Во время застолья родственники поссорились из-за бытовой проблемы. Мужчина 30 лет стал вести себя агрессивно, а его 66-летняя мать в ответ схватила нож и ударила сына в грудь.

К врачам белгородец обратился только на следующий день. По заключению медиков, его здоровью причинён тяжкий вред. В больнице передали информацию о происшествии полицейским.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Подозреваемой грозит до десяти лет тюрьмы, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

Семейные конфликты в регионе иногда перерастают в уголовные дела. Так, пять лет тюрьмы грозит жителю Белгорода, укравшему телевизор у матери. Два года в колонии проведёт житель Ровеньского района, который избил своего отца за неприготовленный ужин. Ещё один случай произошёл в Губкинском горокруге, где пьяный мужчина насмерть забил мать из-за пароля к банковской карте.

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#Новости#Застолье#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Уголовное дело#Нож#Голосование по Конституции#Происшествия
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