«Двушка» в Белгороде окупится только через 18 лет сдачи в аренду

Posted 28 января 2020, 14:17
Published 28 января 2020, 14:17
Modified 20 августа 2024, 03:48
Updated 20 августа 2024, 03:48
Портал недвижимости Domofond.ru составил рейтинг городов по срокам окупаемости двухкомнатных квартир за счёт аренды. Специалисты проверили ситуацию в 76 субъектах РФ с учётом цен на декабрь 2019 года.
Как оказалось, быстрее всего двухкомнатная квартира окупится в Череповце Вологодской области. Если сдавать помещение средней стоимостью 1 млн 849 тыс. рублей за 20 тыс. в месяц, то оно окупится за семь лет и восемь месяцев. Второе и третье места в рейтинге заняли Грозный и Астрахань, где «отбить» квартиру можно за восемь лет и четыре месяца и десять лет и три месяца соответственно.
Белгород попал в число аутсайдеров, заняв 70-е место из 76. Двухкомнатная квартира средней стоимостью 2 млн 900 тыс. рублей при аренде за 13 тыс. в месяц окупится только за 18 лет и семь месяцев.
Ещё дольше окупается «двушка» в соседнем Курске. Если сдавать жильё ценой 2 млн 350 тыс. рублей за 13 тыс. рублей в месяц, средства вернутся только через 23 года. Город занял в списке 75-е место.
Чуть лучше ситуация в Воронеже, где «двушку» стоимостью 2 млн 450 тыс. можно «отбить» за 17 лет при сдаче квартиры за 12 тыс. в месяц.
Дольше всего будет окупаться двухкомнатная квартира средней стоимостью 1 млн 890 тыс. в Кирове: при ежемесячной аренде за 6,5 тыс. рублей на это уйдёт 24 года и три месяца.