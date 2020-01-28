«Двушка» в Белгороде окупится только через 18 лет сдачи в аренду

Как оказалось, быстрее всего двухкомнатная квартира окупится в Череповце Вологодской области. Если сдавать помещение средней стоимостью 1 млн 849 тыс. рублей за 20 тыс. в месяц, то оно окупится за семь лет и восемь месяцев. Второе и третье места в рейтинге заняли Грозный и Астрахань, где «отбить» квартиру можно за восемь лет и четыре месяца и десять лет и три месяца соответственно.