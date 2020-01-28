Белгородцы произвели 40 тысяч бутылок нелегального алкоголя

Posted 28 января 2020, 09:04
Published 28 января 2020, 09:04
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
Результатом совместной работы УЭБиПК УМВД России по Белгородской области и регионального УФСБ стало выявление крупного канала поступления контрафактного алкоголя и сигарет. К преступлениям оказались причастны несколько жителей Алексеевского городского округа.
Подпольное производство они разместили в своих домах и на одном из дачных участков. Там сотрудники правоохранительных органов нашли более 1,1 тыс. литров спиртосодержащей жидкости и порядка 15 тыс. пачек табачной продукции. Из нелегального оборота изъято свыше 40 тыс. бутылок крепкого алкоголя, большую часть которых злоумышленники промаркировали фальшивыми акцизами.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительной версии, нелегальная продукция должна была уйти в точки мелкооптовой и розничной продажи. Ущерб правообладателю одного из брендов превысил 12 млн рублей.