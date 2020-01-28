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Posted 28 января 2020, 09:04

Published 28 января 2020, 09:04

Modified 20 августа 2024, 02:05

Updated 20 августа 2024, 02:05

Белгородцы произвели 40 тысяч бутылок нелегального алкоголя

Белгородцы произвели 40 тысяч бутылок нелегального алкоголя

28 января 2020, 09:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Алкоголь
Подпольное производство они разместили в домах и на дачном участке. На бутылки злоумышленники клеили фальшивые акцизные марки.

Результатом совместной работы УЭБиПК УМВД России по Белгородской области и регионального УФСБ стало выявление крупного канала поступления контрафактного алкоголя и сигарет. К преступлениям оказались причастны несколько жителей Алексеевского городского округа.

Подпольное производство они разместили в своих домах и на одном из дачных участков. Там сотрудники правоохранительных органов нашли более 1,1 тыс. литров спиртосодержащей жидкости и порядка 15 тыс. пачек табачной продукции. Из нелегального оборота изъято свыше 40 тыс. бутылок крепкого алкоголя, большую часть которых злоумышленники промаркировали фальшивыми акцизами.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительной версии, нелегальная продукция должна была уйти в точки мелкооптовой и розничной продажи. Ущерб правообладателю одного из брендов превысил 12 млн рублей.

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#Новости#Происшествия#Алкоголь#Уголовное дело#Сигареты#Алексеевский горокруг
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