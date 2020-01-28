Белгородцы произвели 40 тысяч бутылок нелегального алкоголя

Подпольное производство они разместили в своих домах и на одном из дачных участков. Там сотрудники правоохранительных органов нашли более 1,1 тыс. литров спиртосодержащей жидкости и порядка 15 тыс. пачек табачной продукции. Из нелегального оборота изъято свыше 40 тыс. бутылок крепкого алкоголя, большую часть которых злоумышленники промаркировали фальшивыми акцизами.