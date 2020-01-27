В России могут ввести наказание за скрученный пробег у автомобилей

Вместе с этим парламентарий заявил, что вопрос о наказании за скрученный пробег можно будет обсуждать с ГИБДД лишь после появления текста законопроекта. Его планируется разработать до конца текущего года. Пока же в комитете должны разобраться с механизмом выявления подобных нарушений и обоснованием затрат из бюджета.