В России могут ввести наказание за скрученный пробег у автомобилей

Posted 27 января 2020, 07:18
Published 27 января 2020, 07:18
Modified 20 августа 2024, 01:13
Updated 20 августа 2024, 01:13
Идею ввести штрафы за манипуляции с пробегом у подержанных автомобилей озвучил руководитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев. По его мнению, виновных следует наказывать рублём: физлицо – суммой в 300 тыс., юрлицо – в 1 млн рублей.
Как пишут «Известия», предложение уже поддержал замглавы думского комитета Александр Старовойтов, но выступил за более серьёзное наказание – вплоть до уголовной ответственности. По его словам, проблема имеет серьёзное общественное значение с точки зрения безопасности движения.
Вместе с этим парламентарий заявил, что вопрос о наказании за скрученный пробег можно будет обсуждать с ГИБДД лишь после появления текста законопроекта. Его планируется разработать до конца текущего года. Пока же в комитете должны разобраться с механизмом выявления подобных нарушений и обоснованием затрат из бюджета.
Встреча с представителями заинтересованных ведомств может пройти в феврале. Есть мнение, что первоочередной задачей должно стать закрепление в законодательстве обязанности фиксировать реальный пробег для всех участников рынка. Борьбу с изменением пробега у авто Моисеев предлагает начинать с уличённых в этом предпринимателей.