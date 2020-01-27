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Posted 27 января 2020, 07:18

Published 27 января 2020, 07:18

Modified 20 августа 2024, 01:13

Updated 20 августа 2024, 01:13

В России могут ввести наказание за скрученный пробег у автомобилей

В России могут ввести наказание за скрученный пробег у автомобилей

27 января 2020, 07:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Этот вопрос поднимут в профильном комитете нижней палаты парламента.

Идею ввести штрафы за манипуляции с пробегом у подержанных автомобилей озвучил руководитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев. По его мнению, виновных следует наказывать рублём: физлицо – суммой в 300 тыс., юрлицо – в 1 млн рублей.

Как пишут «Известия», предложение уже поддержал замглавы думского комитета Александр Старовойтов, но выступил за более серьёзное наказание – вплоть до уголовной ответственности. По его словам, проблема имеет серьёзное общественное значение с точки зрения безопасности движения.

Вместе с этим парламентарий заявил, что вопрос о наказании за скрученный пробег можно будет обсуждать с ГИБДД лишь после появления текста законопроекта. Его планируется разработать до конца текущего года. Пока же в комитете должны разобраться с механизмом выявления подобных нарушений и обоснованием затрат из бюджета.

Встреча с представителями заинтересованных ведомств может пройти в феврале. Есть мнение, что первоочередной задачей должно стать закрепление в законодательстве обязанности фиксировать реальный пробег для всех участников рынка. Борьбу с изменением пробега у авто Моисеев предлагает начинать с уличённых в этом предпринимателей.

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#Новости#Общество#Гибдд#Штраф#Госдума#Законопроект#Пробег
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