Выезд из паркинга крупного ТРЦ в Белгороде может измениться

Posted 24 января 2020, 04:07
Published 24 января 2020, 04:07
Modified 20 августа 2024, 00:52
Updated 20 августа 2024, 00:52
Городское управление ГИБДД всерьёз озаботилось вопросом беспрепятственного выезда автомобилей с паркинга ТРЦ «МегаГринн». Вопросы наведения порядка на парковке обсудили на совещании в мэрии 23 января.
Предложено нанести дорожную разметку – две сплошные полосы по центру стоянки машин. Перед праздниками и после них для работы на парковке могут привлечь дополнительных сотрудников.
Для облегчения выезда с паркинга на улицу Железнякова предложено установить видеокомплекс «Сова», а также нанести разметку, запрещающую стоянку. Чтобы разгрузить заторы при выезде с Железнякова на проспект Б. Хмельницкого, Госавтоинспекция проработает вопрос о продлении зелёного сигнала светофора, сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.