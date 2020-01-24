Выезд из паркинга крупного ТРЦ в Белгороде может измениться

Для облегчения выезда с паркинга на улицу Железнякова предложено установить видеокомплекс «Сова», а также нанести разметку, запрещающую стоянку. Чтобы разгрузить заторы при выезде с Железнякова на проспект Б. Хмельницкого, Госавтоинспекция проработает вопрос о продлении зелёного сигнала светофора, сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.