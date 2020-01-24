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Posted 24 января 2020, 04:07

Published 24 января 2020, 04:07

Modified 20 августа 2024, 00:52

Updated 20 августа 2024, 00:52

Выезд из паркинга крупного ТРЦ в Белгороде может измениться

Выезд из паркинга крупного ТРЦ в Белгороде может измениться

24 января 2020, 04:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
Автоинспекторы хотят нанести разметку по центру стоянки и установить видеокомплекс «Сова».

Городское управление ГИБДД всерьёз озаботилось вопросом беспрепятственного выезда автомобилей с паркинга ТРЦ «МегаГринн». Вопросы наведения порядка на парковке обсудили на совещании в мэрии 23 января.

Предложено нанести дорожную разметку – две сплошные полосы по центру стоянки машин. Перед праздниками и после них для работы на парковке могут привлечь дополнительных сотрудников.

Для облегчения выезда с паркинга на улицу Железнякова предложено установить видеокомплекс «Сова», а также нанести разметку, запрещающую стоянку. Чтобы разгрузить заторы при выезде с Железнякова на проспект Б. Хмельницкого, Госавтоинспекция проработает вопрос о продлении зелёного сигнала светофора, сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.

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