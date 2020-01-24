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КамАЗ потерял бетонные блоки на кольце на Харьковской горе в Белгороде

24 января 2020, 08:43
Фото: группа «Авто Белгород» во «ВКонтакте»
Как пишут очевидцы происшествия, на участке дороги образовался затор.

Снимки с места события опубликовали в сообществе «Авто Белгород» во «ВКонтакте». На кольце улиц Щорса и Костюкова из КамАЗа, перевозившего стройматериалы, прямо на дорогу выпали бетонные блоки.

Никто не пострадал: в момент происшествия автомобилей рядом с грузовиком не оказалось.

Очевидцы сообщают о заторе на участке и рекомендуют искать пути объезда.

ДТП с участием грузового транспорта нередко случаются в Белгородской области. Так, на трассе Волоконовка – Валуйки опрокидывался грузовик с живыми курами. В Яковлевском горокруге в октябре перевернулся большегруз с кабачками. От столкновения с КамАЗом в ворота частного дома ранее въехала фура с хурмой, а в Корочанском районе опрокинулся полуприцеп с хлебом.

В Белгороде в августе 2019-го водители сообщали об инциденте на проспекте Б. Хмельницкого, когда эвакуатор потерял «Оку».

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