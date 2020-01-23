Признаков коронавируса у уроженца Старого Оскола не обнаружили

Posted 23 января 2020, 11:48
Published 23 января 2020, 11:48
Modified 20 августа 2024, 01:13
Updated 20 августа 2024, 01:13
Ранее СМИ сообщали о 23-летнем уроженце Старого Оскола, который прилетел из Китая в Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково он пожаловался на плохое самочувствие, его направили в инфекционную больницу им. Боткина.
По итогам обследований коронавирус не подтвердился. В пресс-службе Минздрава не исключают, что плохое самочувствие молодого человека могло быть вызвано ОРВИ. При этом в ведомстве отметили, что за состоянием пострадавших – с подозрением на вирус в больницу направили ещё двух человек – новый министр здравоохранения будет следить лично.
Как сообщает РИА «Новости», пациенты остаются в больницах Санкт-Петербурга. Анализы направили в лаборатории Роспотребнадзора. Состояние больных – удовлетворительное.
Коронавирус распространился в Китае в конце 2019 года, от него уже скончались 17 человек. Как сообщают «Вести.Ru» со ссылкой на исследование китайских учёных, наиболее вероятными носителями инфекции являются змеи, поэтому заболевание может получить название «змеиный грипп».