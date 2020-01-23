Признаков коронавируса у уроженца Старого Оскола не обнаружили

По итогам обследований коронавирус не подтвердился. В пресс-службе Минздрава не исключают, что плохое самочувствие молодого человека могло быть вызвано ОРВИ. При этом в ведомстве отметили, что за состоянием пострадавших – с подозрением на вирус в больницу направили ещё двух человек – новый министр здравоохранения будет следить лично.