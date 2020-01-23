bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января 2020, 11:48

Published 23 января 2020, 11:48

Modified 20 августа 2024, 01:13

Updated 20 августа 2024, 01:13

Признаков коронавируса у уроженца Старого Оскола не обнаружили

Признаков коронавируса у уроженца Старого Оскола не обнаружили

23 января 2020, 11:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
В Минздраве считают, что плохое самочувствие молодого человека вызвано ОРВИ.

Ранее СМИ сообщали о 23-летнем уроженце Старого Оскола, который прилетел из Китая в Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково он пожаловался на плохое самочувствие, его направили в инфекционную больницу им. Боткина.

По итогам обследований коронавирус не подтвердился. В пресс-службе Минздрава не исключают, что плохое самочувствие молодого человека могло быть вызвано ОРВИ. При этом в ведомстве отметили, что за состоянием пострадавших – с подозрением на вирус в больницу направили ещё двух человек – новый министр здравоохранения будет следить лично.

Как сообщает РИА «Новости», пациенты остаются в больницах Санкт-Петербурга. Анализы направили в лаборатории Роспотребнадзора. Состояние больных – удовлетворительное.

Коронавирус распространился в Китае в конце 2019 года, от него уже скончались 17 человек. Как сообщают «Вести.Ru» со ссылкой на исследование китайских учёных, наиболее вероятными носителями инфекции являются змеи, поэтому заболевание может получить название «змеиный грипп».

Материалы по теме
У прилетевшего в Петербург уроженца Старого Оскола заподозрили смертельный вирус
#Новости#Старый Оскол#Медицина#Орви#Коронавирус#Минздрав#Китай
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика