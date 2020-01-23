Комиссия нашла недостатки в начислении премий работникам скорой помощи Старого Оскола

Поводом для проверки стали обращения водителей ОГБУЗ «Станция "Скорой медицинской помощи"» Старого Оскола. Напомним, в конце декабря работники учреждения записали президенту РФ Владимиру Путину жалобу на ухудшение условий труда.
В итоге межведомственная комиссия выявила ряд недостатков при распределении стимулирующих выплат, проведении оценки показателей эффективности работников и учёте данных о выполнении заданий сотрудниками, работающими по совместительству. Помимо этого, в медорганизации нарушался порядок исчисления средней зарплаты, отметили в пресс-службе правительства области.
В ходе проверки также установлено, что в октябре прошлого года водителям скорой помощи возместили расходы за медосмотр, включив сумму в состав надбавки за качество и эффективность работы. По этой причине они не смогли увидеть компенсацию в расчётных листах, что вызвало недовольство в коллективе. Допустивших перечисленные нарушения работников пообещали наказать вплоть до увольнения.
К слову, через день после публикации ролика сотрудников скорой на YouTube региональный департамент здравоохранения заявил, что зарплата медицинских работников каждый год индексируется и устанавливается не ниже МРОТ. В 2019-м она составляла 29 346 рублей, из которых 13 464 – оклад, 11 507 – стимулирующая часть и 4 375 – компенсации.