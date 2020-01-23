Комиссия нашла недостатки в начислении премий работникам скорой помощи Старого Оскола

В ходе проверки также установлено, что в октябре прошлого года водителям скорой помощи возместили расходы за медосмотр, включив сумму в состав надбавки за качество и эффективность работы. По этой причине они не смогли увидеть компенсацию в расчётных листах, что вызвало недовольство в коллективе. Допустивших перечисленные нарушения работников пообещали наказать вплоть до увольнения.