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Posted 23 января 2020, 14:38

Published 23 января 2020, 14:38

Modified 20 августа 2024, 01:13

Updated 20 августа 2024, 01:13

ГИБДД предлагает установить камеры на всех автобусных остановках Белгорода

ГИБДД предлагает установить камеры на всех автобусных остановках Белгорода

23 января 2020, 14:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автобусы
Эти камеры, а также видеорегистраторы в маршрутках помогут сократить число ДТП с участием общественного транспорта.

В мэрии 23 января прошло заседание внеочередной комиссии по безопасности дорожного движения. Темой стали ДТП с участием водителей общественного транспорта.

В минувшем году на дорогах Белгорода по их вине зарегистрировали 29 аварий – 34 человека пострадали. Цифры увеличились по сравнению с 2018-м, когда было известно о 13 ДТП и 12 травмированных. Аварии случались из-за столкновений, наездов на пешеходов, нарушения дистанции и маневрирования, погони за пассажирами ради выполнения плана и недостатка квалифицированных водителей.

В городском управлении ГИБДД предлагают бороться с нарушениями с помощью камер, которыми могут оборудовать все остановки Белгорода. Кроме этого, во всех автобусах могут установить видеорегистраторы, а непосредственно в салоне – таблички с телефонами ГИБДД и ЕТК, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что на дорогах Белгородской области в 2019 году установили 263 камеры. Карту расположения средств фото- и видеофиксации можно посмотреть на сайте ГИБДД.

Ранее сообщалось, что на 144 перекрёстках Белгорода планируется установить тысячу камер в 2020 году.

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