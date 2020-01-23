ГИБДД предлагает установить камеры на всех автобусных остановках Белгорода

Posted 23 января 2020, 14:38
Published 23 января 2020, 14:38
Modified 20 августа 2024, 01:13
Updated 20 августа 2024, 01:13
В мэрии 23 января прошло заседание внеочередной комиссии по безопасности дорожного движения. Темой стали ДТП с участием водителей общественного транспорта.
В минувшем году на дорогах Белгорода по их вине зарегистрировали 29 аварий – 34 человека пострадали. Цифры увеличились по сравнению с 2018-м, когда было известно о 13 ДТП и 12 травмированных. Аварии случались из-за столкновений, наездов на пешеходов, нарушения дистанции и маневрирования, погони за пассажирами ради выполнения плана и недостатка квалифицированных водителей.
В городском управлении ГИБДД предлагают бороться с нарушениями с помощью камер, которыми могут оборудовать все остановки Белгорода. Кроме этого, во всех автобусах могут установить видеорегистраторы, а непосредственно в салоне – таблички с телефонами ГИБДД и ЕТК, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, что на дорогах Белгородской области в 2019 году установили 263 камеры. Карту расположения средств фото- и видеофиксации можно посмотреть на сайте ГИБДД.
Ранее сообщалось, что на 144 перекрёстках Белгорода планируется установить тысячу камер в 2020 году.