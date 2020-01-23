ГИБДД предлагает установить камеры на всех автобусных остановках Белгорода

В минувшем году на дорогах Белгорода по их вине зарегистрировали 29 аварий – 34 человека пострадали. Цифры увеличились по сравнению с 2018-м, когда было известно о 13 ДТП и 12 травмированных. Аварии случались из-за столкновений, наездов на пешеходов, нарушения дистанции и маневрирования, погони за пассажирами ради выполнения плана и недостатка квалифицированных водителей.