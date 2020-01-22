Стоимость «красивых» автомобильных номеров назвали в России

Posted 22 января 2020, 11:36
Published 22 января 2020, 11:36
Modified 20 августа 2024, 00:52
Updated 20 августа 2024, 00:52
Минэкономразвития разработало проект правительственного постановления, согласно которому водители смогут зарезервировать понравившийся автомобильный номер или выбрать определённую комбинацию букв и цифр.
Услуга эта платная. Так, сочетание одинаковых букв и цифр обойдётся примерно в 600 тыс. рублей. Круглые сотни с одинаковыми буквами будут стоить 450 тыс. рублей. Приблизительная стоимость номера с сочетанием «девять первых + одинаковые буквы» – 300 тыс. рублей.
Самый дешёвый номер – с «некрасивой» комбинацией букв и цифр, но по выбору клиента. Такая услуга обойдётся в 5 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант».
Обычная же госпошлина на номера составляет 2 тыс. рублей.
Механизм процедуры выбора автомобильного номера, напомним, установят отдельно в каждом регионе, поэтому суммы могут различаться в субъектах РФ. Зарезервировать понравившееся сочетание водители смогут на сайте госуслуг.