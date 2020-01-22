Стоимость «красивых» автомобильных номеров назвали в России

Услуга эта платная. Так, сочетание одинаковых букв и цифр обойдётся примерно в 600 тыс. рублей. Круглые сотни с одинаковыми буквами будут стоить 450 тыс. рублей. Приблизительная стоимость номера с сочетанием «девять первых + одинаковые буквы» – 300 тыс. рублей.