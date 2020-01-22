Специальная комиссия поможет россиянам из-за рубежа переехать в Белгород

Живущие за рубежом соотечественники, которые захотят вернуться или переехать жить в Белгород, должны написать заявление в департамент внутренней и кадровой политики региона. Потом комиссия изучит заявление и в течение семи дней примет решение о переселении заявителя и членов его семьи в Белгород.