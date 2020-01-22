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Специальная комиссия поможет россиянам из-за рубежа переехать в Белгород

22 января 2020, 09:10
Фото: https://pixabay.com
Комиссия
Комиссия будет рассматривать вопросы, связанные с переселением соотечественников на территорию областного центра.

Задача созданной в мэрии комиссии – координация работы по реализации программы «Оказание содействия добровольному переселению в Белгородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2020–2024 годы», входящей в программу «Содействие занятости населения Белгородской области на 2014–2020 годы».

В состав комиссии вошли заместители мэра Белгорода по экономике и внутренней и кадровой политике, начальник управления по труду, руководители департаментов и управлений администрации города, а также начальник управления по вопросам миграции УМВД по Белгороду и директор Белгородского центра занятости.

Живущие за рубежом соотечественники, которые захотят вернуться или переехать жить в Белгород, должны написать заявление в департамент внутренней и кадровой политики региона. Потом комиссия изучит заявление и в течение семи дней примет решение о переселении заявителя и членов его семьи в Белгород.

Желающему переехать дадут информацию о вариантах возможного первичного размещения, сведения о вакансиях и о муниципальных услугах, которые можно получить в Белгороде.

Заседания комиссии будут проводиться по мере поступления заявлений соотечественников. Решения будут принимать большинством голосов.

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