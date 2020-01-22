Из Белгорода в Крым можно будет долететь на самолёте

Со 2 июня из аэропорта Белгород начнут летать самолёты в Симферополь. Три авиарейса – по вторникам, четвергам и воскресеньям – на самолёте Embraer-190 будет выполнять авиакомпания Pegas Fly. С 7 июня по воскресеньям добавится и рейс авиакомпании «Нордавиа» на самолёте Boeing-737-700.
В белгородском аэропорту сообщили, что стоимость билета в одну сторону превысит 5350 рублей.
Напомним, белгородские власти выделят субсидии на полёты из Белгорода в Санкт-Петербург. Появится в 2020 году и рейс до Сыктывкара – его будут субсидировать из бюджета Республики Коми. Продолжатся и полёты по направлению Белгород – Калининград.