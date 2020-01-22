Из Белгорода в Крым можно будет долететь на самолёте

Со 2 июня из аэропорта Белгород начнут летать самолёты в Симферополь. Три авиарейса – по вторникам, четвергам и воскресеньям – на самолёте Embraer-190 будет выполнять авиакомпания Pegas Fly. С 7 июня по воскресеньям добавится и рейс авиакомпании «Нордавиа» на самолёте Boeing-737-700.