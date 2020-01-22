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Posted 22 января 2020, 09:30

Published 22 января 2020, 09:30

Modified 20 августа 2024, 03:47

Updated 20 августа 2024, 03:47

Белгородским врачам компенсируют затраты за использование личного авто

Белгородским врачам компенсируют затраты за использование личного авто

22 января 2020, 09:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медики
Выплаты получат медики, чья работа носит разъездной характер.

Компенсировать использование личного автомобиля в служебных целях врачи Белгородской области могут с апреля 2018 года, напомнили в региональном депздраве. Сейчас выплаты получают 108 человек: 68 фельдшеров и медсестёр из фельдшерско-акушерских пунктов, 36 врачей из терапевтических участков сельских офисов семейных врачей и четыре – из городских офисов.

Мера популярна в четырёх муниципальных образованиях региона, особенно в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского, Корочанской, Красногвардейской и Чернянской ЦРБ. В департаменте отметили, что отсутствие необходимости в обновлении автопарка позволяет медучреждению сэкономить средства. Если у врача нет прав или собственной машины, ему дают служебный автомобиль по месту работы.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Медики#Компенсации#Личный автомобиль
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