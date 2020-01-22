Белгородским врачам компенсируют затраты за использование личного авто

Posted 22 января 2020, 09:30
Published 22 января 2020, 09:30
Modified 20 августа 2024, 03:47
Updated 20 августа 2024, 03:47
Компенсировать использование личного автомобиля в служебных целях врачи Белгородской области могут с апреля 2018 года, напомнили в региональном депздраве. Сейчас выплаты получают 108 человек: 68 фельдшеров и медсестёр из фельдшерско-акушерских пунктов, 36 врачей из терапевтических участков сельских офисов семейных врачей и четыре – из городских офисов.
Мера популярна в четырёх муниципальных образованиях региона, особенно в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского, Корочанской, Красногвардейской и Чернянской ЦРБ. В департаменте отметили, что отсутствие необходимости в обновлении автопарка позволяет медучреждению сэкономить средства. Если у врача нет прав или собственной машины, ему дают служебный автомобиль по месту работы.