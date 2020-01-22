Белгородским врачам компенсируют затраты за использование личного авто

Компенсировать использование личного автомобиля в служебных целях врачи Белгородской области могут с апреля 2018 года, напомнили в региональном депздраве. Сейчас выплаты получают 108 человек: 68 фельдшеров и медсестёр из фельдшерско-акушерских пунктов, 36 врачей из терапевтических участков сельских офисов семейных врачей и четыре – из городских офисов.