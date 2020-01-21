Ветеранам пообещали выплатить 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Такое решение принял российский лидер Владимир Путин. Во время поездки в Петербург он напомнил о 75-летней годовщине Победы, которая празднуется в этом году, пообещав выплатить ветеранам по 75 тыс. рублей, а труженикам тыла – по 50 тыс. По его словам, обычные выплаты к 9 Мая составляют 10 тыс. рублей.