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Posted 21 января 2020, 12:21

Published 21 января 2020, 12:21

Modified 20 августа 2024, 00:52

Updated 20 августа 2024, 00:52

Ветеранам пообещали выплатить 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Ветеранам пообещали выплатить 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

21 января 2020, 12:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Выплаты
Единовременная выплата для тружеников тыла будет немного меньше.

Такое решение принял российский лидер Владимир Путин. Во время поездки в Петербург он напомнил о 75-летней годовщине Победы, которая празднуется в этом году, пообещав выплатить ветеранам по 75 тыс. рублей, а труженикам тыла – по 50 тыс. По его словам, обычные выплаты к 9 Мая составляют 10 тыс. рублей.

По подсчётам Минтруда, на май 2019-го в РФ проживало 75,5 тыс. участников ВОВ. Вопрос о допвыплатах ко Дню Победы Путин потребовал проработать в декабре минувшего года.

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#Новости#Общество#Владимир Путин#Победа#Ветераны#9 мая#Выплаты
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