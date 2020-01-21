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В Белгородской области спасатели вырезали из машины пострадавшего в ДТП водителя

21 января 2020, 12:50
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Авария произошла рано утром 18 января.

На трассе в районе поворота на площадку СГОКа в Старооскольском городском округе столкнулись три машины: Skoda Rapid, Lada Priora и автобус МАЗ-103 без пассажиров. Травмы различной степени тяжести получили все водители и пассажир отечественного авто.

Достать водителя Lada без помощи спасателей не получилось. В пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области уточнили, что сотрудникам поисково-спасательного отряда Старого Оскола пришлось вырезать мужчину из груды железа, в которую превратился автомобиль.

Всех пострадавших увезли в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.

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