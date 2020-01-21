В Белгородской области спасатели вырезали из машины пострадавшего в ДТП водителя

На трассе в районе поворота на площадку СГОКа в Старооскольском городском округе столкнулись три машины: Skoda Rapid, Lada Priora и автобус МАЗ-103 без пассажиров. Травмы различной степени тяжести получили все водители и пассажир отечественного авто.
Достать водителя Lada без помощи спасателей не получилось. В пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области уточнили, что сотрудникам поисково-спасательного отряда Старого Оскола пришлось вырезать мужчину из груды железа, в которую превратился автомобиль.
Всех пострадавших увезли в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.