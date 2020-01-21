В Белгородской области собрали больше 100 % взносов на капремонт

По итогам года уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Белгородской области достиг 101,76 %. В управлении добавили, что минимальный размер этого платежа в текущем году составит 8,80 рубля за один квадратный метр общей площади для многоквартирных домов с лифтами и 8,50 рубля для домов без них.