В Белгородской области собрали больше 100 % взносов на капремонт

Результаты исполнения программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах региона за прошлый год подвели в областном управлении Госжилнадзора. Так, на ремонт 251 многоквартирного дома было потрачено 1,6 млрд рублей. Работы полностью завершены.
По итогам года уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Белгородской области достиг 101,76 %. В управлении добавили, что минимальный размер этого платежа в текущем году составит 8,80 рубля за один квадратный метр общей площади для многоквартирных домов с лифтами и 8,50 рубля для домов без них.