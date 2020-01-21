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В Белгородской области собрали больше 100 % взносов на капремонт

21 января 2020, 13:11
Фото: Надежда Суржина / ИА «Бел.Ру»
В 2019 году в регионе капитально отремонтировали более 200 домов. В работах участвовали 23 подрядчика.

Результаты исполнения программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах региона за прошлый год подвели в областном управлении Госжилнадзора. Так, на ремонт 251 многоквартирного дома было потрачено 1,6 млрд рублей. Работы полностью завершены.

По итогам года уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Белгородской области достиг 101,76 %. В управлении добавили, что минимальный размер этого платежа в текущем году составит 8,80 рубля за один квадратный метр общей площади для многоквартирных домов с лифтами и 8,50 рубля для домов без них.

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#Новости#Госжилнадзор#Капремонт#Взнос#Подрядчик#Белгородская область#Общество
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