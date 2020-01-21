У арестованного главы Белгородского района конфисковали револьвер

Газовый револьвер обнаружили в доме чиновника во время обысков 18 октября, проведённых в рамках уголовного дела о получении взятки. В сведениях о зарегистрированном оружии Попкова этот револьвер не указан, объяснять природу его происхождения глава района отказался. Экспертиза установила, что изъятый предмет относится к огнестрельному оружию ограниченного поражения.