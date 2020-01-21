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У арестованного главы Белгородского района конфисковали револьвер

21 января 2020, 11:41
Фото: https://fonar.tv
Оружие нашли во время обысков в октябре.

Мировой судья судебного участка № 7 Восточного округа города Белгорода рассмотрел дело о незаконном хранении огнестрельного оружия, главным фигурантом которого стал арестованный глава Белгородского района Анатолий Попков. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте суда.

Газовый револьвер обнаружили в доме чиновника во время обысков 18 октября, проведённых в рамках уголовного дела о получении взятки. В сведениях о зарегистрированном оружии Попкова этот револьвер не указан, объяснять природу его происхождения глава района отказался. Экспертиза установила, что изъятый предмет относится к огнестрельному оружию ограниченного поражения.

Изучив материалы административного дела, суд признал Попкова виновным в незаконном хранении револьвера. Его приговорили к штрафу в размере 3 тыс. рублей с конфискацией оружия.

Напомним, глава районной администрации находится в московском СИЗО по обвинению в получении взятки. Дело открыли после обращения бизнесмена Павла Тапашиди. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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