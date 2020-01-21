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Тариф на вывоз мусора в Белгородской области по требованию ФАС снизили на 4,3 %

21 января 2020, 13:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi
На 2020 год он составил 425,32 рубля за один кубометр.
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ЖКХ

Тариф для регионального оператора ООО «Центр экологической безопасности» Комиссии по госрегулированию цен и тарифов Белгородской области пришлось изменить. До июля следующего года он составит 425,32 рубля за кубометр без НДС.

При этом в прошлом году его размер был установлен на уровне 444,53 рубля. Таким образом, снижение составило 19,21 рубля.

Ранее ФАС признала, что тариф на вывоз мусора в 2019 году был завышен, после чего попросила комиссию скорректировать цифры. Как установили в службе, услуги оператора и субподрядчиков оказались экономически не обоснованы.

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#Новости#ООО «ЦЭБ»#Фас#Белгородская область#Мусор#Тариф#ЖКХ#Мусорная реформа#Экономика
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