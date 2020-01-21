Следком проверяет обстоятельства взрыва газа в квартире в Белгороде

По данным СУ СКР по Белгородской области, ЧП случилось около часа ночи в трёхкомнатной квартире, где в конце 2019 года проводился ремонт. В ванной комнате рабочая бригада устанавливала оборудование, что привело к ряду взаимосвязанных неполадок. В результате около газового проточного водонагревателя рванула газовоздушная смесь.