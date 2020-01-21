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Следком проверяет обстоятельства взрыва газа в квартире в Белгороде

21 января 2020, 17:05
Фото: Сергей Егоров/Бел.Ру
Хлопок газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в ночь на 21 января в 1-м Заводском переулке, 2.

По данным СУ СКР по Белгородской области, ЧП случилось около часа ночи в трёхкомнатной квартире, где в конце 2019 года проводился ремонт. В ванной комнате рабочая бригада устанавливала оборудование, что привело к ряду взаимосвязанных неполадок. В результате около газового проточного водонагревателя рванула газовоздушная смесь.

К счастью, в результате хлопка никто не пострадал, конструкции здания остались целы. По факту происшествия следственный отдел по г. Белгороду проводит доследственную проверку. Техническая экспертиза поможет установить полную картину произошедшего и граждан, причастных к ЧП.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Новости#СКР#Взрыв газа#Газ#Хлопок газа#Следственный комитет#Происшествия
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