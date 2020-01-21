bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января 2020, 06:35

Published 21 января 2020, 06:35

Modified 20 августа 2024, 00:52

Updated 20 августа 2024, 00:52

Пять белгородских сёл добавили в список особых населённых пунктов

Пять белгородских сёл добавили в список особых населённых пунктов

21 января 2020, 06:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Они стали объектами историко-культурного наследия.

Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Савченко. Документ вносит изменения в постановление правительства Белгородской области от 14 октября 2019 года. Список населённых пунктов, имеющих особое историко-культурное значение для региона, дополняется посёлком Прилесье (Репяховское сельского поселение Краснояружского района) и хутором Лозовая Рудка (Берёзовское сельское поселение Борисовского района).

В этот же список попали сёла Клименки (Клименковское сельское поселение Вейделевского района), Солонцы (Солонцинское сельское поселение Вейделевского района) и Сподарюшино (Грайворонский городской округ).

Постановление вступает в силу с момента его официальной публикации.

Материалы по теме
Льготный кредит на строительство жилья введут ещё в одном селе Белгородской областиБелгородское село Мухоудеровка может победить в конкурсе на самое весёлое названиеДва села в Белгородском районе изменили свою «прописку»
#Новости#Общество#Вейделевский район#Постановление#Село#Краснояружский район#Грайворонский горокруг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика