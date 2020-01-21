Пять белгородских сёл добавили в список особых населённых пунктов

Posted 21 января 2020, 06:35
Published 21 января 2020, 06:35
Modified 20 августа 2024, 00:52
Updated 20 августа 2024, 00:52
Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Савченко. Документ вносит изменения в постановление правительства Белгородской области от 14 октября 2019 года. Список населённых пунктов, имеющих особое историко-культурное значение для региона, дополняется посёлком Прилесье (Репяховское сельского поселение Краснояружского района) и хутором Лозовая Рудка (Берёзовское сельское поселение Борисовского района).
В этот же список попали сёла Клименки (Клименковское сельское поселение Вейделевского района), Солонцы (Солонцинское сельское поселение Вейделевского района) и Сподарюшино (Грайворонский городской округ).
Постановление вступает в силу с момента его официальной публикации.