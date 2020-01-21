Дождь со снегом ожидают белгородцев 22 января

В Белгородской области 22 января будет облачная с прояснениями погода. Ночью ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Днём осадки усилятся: синоптики обещают дождь и мокрый снег, переходящий в снег. Местами налипание мокрого снега.