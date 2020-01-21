Дождь со снегом ожидают белгородцев 22 января

Posted 21 января 2020, 12:32
Published 21 января 2020, 12:32
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
В Белгородской области 22 января будет облачная с прояснениями погода. Ночью ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Днём осадки усилятся: синоптики обещают дождь и мокрый снег, переходящий в снег. Местами налипание мокрого снега.
Западный ветер будет дуть со скоростью 8−13 м/с. Днём порывы могут достигать 17 м/с.
Ночью и днём температура воздуха в регионе составит -1…+4 °С. В Белгороде ожидается -1…+1 °С ночью и 0…+2 °С днём.
В региональном управлении МЧС напоминают, что в случае происшествия нужно звонить по номеру 112 или телефону доверия 39-99-99.